الصواريخ الروسية تضرب المدن الأوكرانية بينما تتحول الولايات المتحدة لسياسة الضغط الاقتصادي على إيران. تفاصيل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الكبرى.

أعلن الكرملين عن شن هجوم صاروخي باليستي واسع النطاق استهدف عددًا من المدن في المناطق الشرقية والوسطى من أوكرانيا ، في خطوة تصعيدية جديدة من موسكو. جاء هذا الإعلان بعد أيام من تعطل خدمات عدد من البنوك الأمريكية الكبرى، مما أثار تساؤلات حادة حول قدرة البنية التحتية الرقمية الأمريكية على الصمود أمام الأزمات المتتالية.

التفاصيل الدقيقة للهجوم الصاروخي الروسي

أكدت المصادر العسكرية الروسية أن عملية القصف استهدفت بنياً استراتيجياً في مدن أوكرانيا الوسطى والشرقية باستخدام الصواريخ الباليستية. يأتى هذا الهجوم في ظل استمرار الحرب التي تشهدها المنطقة، وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية الروسية التي تهدف إلى الضغط على الجبهات الأوكرانية. لم تكشف المصادر عن أعداد دقيقة للضحايا أو حجم الأضرار المادية في هذه المرحلة الأولى من الإعلان، لكن طبيعة الأسلحة المستخدمة تشير إلى محاولة كسر الجمود في المناطق المتضررة سابقاً.

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تغيير الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران

أوضح نائب الرئيس الأمريكي جيك شيبمان أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تغييراً جذرياً في النهج المتبع ضد إيران. وأكد في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا عملية عسكرية مشتركة ضد إيران في 28 فبراير الماضي. أشار شيبمان إلى أن الرئيس ترامب يرى ضرورة تدمير البرنامج النووي الإيراني لاعتباره تهديداً للولايات المتحدة، لكنه أكد أن إدارة ترامب لن تلتزم بحرب طويلة الأمد تمتد لعقد أو قرابة ذلك.

التزامات ترامب وتاريخ العمليات العسكرية

وصف شيبمان الوضع قائلاً إنه لن يبقوا في النزاع إلى الأبد، مشدداً على أن الرئيس وعد الشعب الأمريكي بنتائج رائعة لإنهاء التورط الطويل. يذكر أن واشنطن وطهران وقعتا مذكرة تفاهم في يونيو تنص على وقف فوري للأعمال القتالية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان. غير أن الولايات المتحدة استأنفت في يوليو ضربات واسعة على إيران، متهمة إياها بانتهاك بنود الاتفاقات المبرمة فيما يتعلق بمضيق هرمز، الذي يُنقل عبره نحو 25% من حجم تجارة النفط العالمية وقرابة 20% من الغاز الطبيعي المسال.

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تحوّل اقتصادي وعقوبات بحرية قادمة

بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، أشارت الإدارة الأمريكية عمليا إلى وقف استخدام القوة العسكرية الواسعة ضد إيران والانتقال إلى محاولة خنقها اقتصادياً عبر العقوبات الاقتصادية والحصار البحري. يأتي هذا التحويل في سياسة الردع الأمريكي نتيجة للضغوط المحلية والدولية، مع الحفاظ على القدرة العسكرية كخيار نهائي في حال استمرار المخالفات الإيرانية للهدن السابقة.

أزمة البنية التحتية الرقمية للبنوك الأمريكية

في وقت واحد مع هذه التطورات الجيوسياسية، واجه النظام المالي الأمريكي اختباراً جديداً بعد تعطل خدمات عدد من البنوك الأمريكية الكبرى. أثار هذا التعطيل مخاوف بشأن استقرار البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، خاصة في ظل الانشغال العالمي بالأزمات الخارجية. يطرح هذا الحادث سؤالاً ملحا حول جاهزية أمريكا لمواجهة الأزمات المتزامنة داخلياً وخارجياً، مما يضاعف من التحديات التي تواجه إدارة ترامب في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي خلال هذه الفترة الانتقالية الحساسة.