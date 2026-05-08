تصعيد عسكري في جنوب لبنان: 12 قتيلًا في غارات إسرائيلية وتهديدات متواصلة

تشهد جنوب لبنان تصعيدًا عسكريًا واسعًا، حيث أسفرت غارات إسرائيلية عن استشهاد 12 شخصًا على الأقل، بينهم طفلان ومسعف. وتتواصل الضربات الإسرائيلية على بلدات الجنوب، بينما يعلن جيش الاحتلال عن رصد إطلاق قذائف من حزب الله. وفي الوقت نفسه، تبحث لبنان والولايات المتحدة عن سبل لتهدئة الأوضاع، بينما تنتظر الفنانة باسكال مشعلاني انتهاء الحرب لطرح ألبومي الجديد.

تشهد جنوب لبنان تصعيدًا عسكريًا واسعًا، حيث أسفرت غارات إسرائيلية عن استشهاد 12 شخصًا على الأقل، بينهم طفلان ومسعف، وفقًا لما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وفي تفاصيل الحادث، أفادت الوزارة في بيانات متفرقة بسقوط خمسة قتلى في بلدة حبوش بمنطقة النبطية، وثلاثة آخرين بينهم طفل في بلدة الدوير، إضافة إلى ثلاثة قتلى بينهم طفلة في بلدة حاروف. كما أشارت إلى أن غارة على بلدة مجدل سلم في قضاء مرجعيون استهدفت بشكل مباشر فريقًا إسعافيًا، ما أدى إلى مقتل مسعف تابع للهيئة الصحية المرتبطة بحزب الله، وإصابة مسعف آخر.

وفي السياق ذاته، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بوقوع ضربات إسرائيلية على عدد من البلدات والقرى في الجنوب، بالتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء لثلاث قرى شمال نهر الليطاني. وذكرت تقارير ميدانية أن غارات إضافية استهدفت بلدتي المنصوري والخيام، إلى جانب مناطق نهر حومين وسجد، فيما تعرضت عشرات البلدات الجنوبية لسلسلة من الضربات خلال اليوم نفسه.

وفي المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد إطلاق قذائف وصواريخ من جانب حزب الله باتجاه قواته في جنوب لبنان، في ظل استمرار التوتر العسكري على جانبي الحدود. ومن جانب آخر، كشفت مصادر دبلوماسية عن أن واشنطن تعلن موعد جولة المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل، في محاولة لتهدئة الأوضاع المتصاعدة. كما بحثت لبنان والولايات المتحدة التطورات الراهنة والتعاون الثنائي، في ظل الأزمات الأمنية المتواصلة.

وفي السياق الثقافي، أعلنت الفنانة باسكال مشعلاني عن انتهاء تسجيل ألبومي الجديد، منتظرة انتهاء الحرب في لبنان لطرحه، مما يعكس تأثير الأزمة على الحياة اليومية للمواطنين. وتأتي هذه الأحداث في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا، مع تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية فوق بيروت وضواحيه، مما يثير مخاوف من تصاعد الصراع





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تصعيد عسكري جنوب لبنان غارات إسرائيلية حزب الله مفاوضات لبنان وإسرائيل

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ثاندر يهزم ليكرز في المباراة الأولى بسلسلة قبل نهائي الأدوار الإقصائية للقسم الغربيسجل تشيت هولمجرين 24 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز ​108-90 على لوس أنجلوس ليكرز في المباراة الأولى بينهما ‌بسلسلة الدور قبل الن

Read more »

تحرير 12 محضرًا ضد المخابز المخالفة بمركز كفر الشيخالوحدة المحلية بكفر الشيخ تحرر 12 محاضر للمخابز المخالفة بقرى أريمون، وإسحاقة، وقرية الشمارقة

Read more »

عزاء الشاعر والكاتب الصحفي سيد العديسي بمسجد عمر مكرم الثلاثاء المقبلأعلنت مجلة الإذاعة والتلفزيون إقامة عزاء الشاعر والكاتب الصحفي سيد العديسي يوم الثلاثاء المقبل 12 مايو الجاري بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير - الوطن

Read more »

منتخب مصر يتوج بـ 12 ميدالية في اليوم الثاني من البطولة الأفريقية للسباحةواصل منتخب مصر للسباحة عروضه القوية في منافسات اليوم الثاني من البطولة الأفريقية للألعاب المائية المقامة بمدينة وهران الجزائرية، محققًا حصادًا مميزًا بلغ 12 ميد

Read more »

«التنمية الصناعية» تعلن نتائج تخصيص 88 وحدة بـ 12 مجمعاً في 11 محافظةالهيئة العامة للتنمية الصناعية أعلنت في بيان رسمي منذ قليل نتائج طرح الوحدات الصناعية الجاهزة على مستوى 12 مجمع ا صناعي ا في 11 محافظة من محافظات الجمهورية - الوطن

Read more »

المنظمة البحرية الدولية: 32 سفينة تعرضت لهجمات صاروخية منذ بدء الحرب على إيرانأكدت المنظمة البحرية الدولية أن 32 سفينة تعرضت لهجمات صاروخية منذ بدء الحرب ما أدى لمقتل 10 وإصابة 12 حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل - الوطن

Read more »