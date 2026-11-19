ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 150 ليرة جديدة في سوريا ينعش الفرجة بين التفاؤل الحكومي ومخاوف اقتصادية من تآكل القوة الشرائية وارتفاع الأسعار بشكل حاد.

تواجه الأسواق المالية في سوريا توتراً متزايداً مع لمّس سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ 150 ليرة سورية جديدة في محال الصرافة، مما أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن المستقبل المعيشي والاقتصادي للمواطنين. يتعارض هذا التدهور في قيمة العملة المحلية بشدة مع التوقعات التفاؤلية التي أعلنت عنها الحكومة السورية مؤخراً، حيث تشير هذه الفجوة السعرية إلى وجود أزمة في الثقة وفي آليات تحديد القيمة الحقيقية لليرة وسط ظروف انتقالية صعبة.

تباين أسعار الصرف الرسمية والأسواق الموازية

أظهرت البيانات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي تثبيتاً لافتاً لسعر الصرف الرسمي عند قرابة 122 ليرة جديدة مقابل الدولار الواحد، في خطوة لم تعكس الواقع المتداول في السوق السوداء أو في منافذ الصرف الحرة. يبرز هذا التباين العددي الحاد بين السعر الرسمي والأسعار السائدة في المحال الخاصة تحدياً جوهرياً في قدرة الجهات الرقابية على تطبيع السوق أو منع التهرب من التوجيهات النقدية.

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تعكس هذه الفجوة السعرية، التي تصل إلى عدة عشرات من الليرات، حالة من الانقسام في السوق النقدية، حيث يتعامل التجار والمواطنون بسعر السوق الحرة الذي يتفاعل فوراً مع نواقص العرض والضغوط النفسية، بينما يبقى السعر الرسمي أداة إحصائية لا تعكس القدرة الشرائية الحقيقية للناس في街市.

التفاؤل الحكومي وتحذيرات الخبراء الاقتصاديين

في السياق نفسه، صرح وزير المالية السوري محمد يسر برنية خلال حديثه يوم الثلاثاء بأن الاقتصاد السوري قد دخل مرحلة حقيقية من التعافي، متوقعاً حدوث نموه كبير يستمر في السنوات القادمة. يأتي هذا التصريح مباشرة بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت نحو 14 عاماً، والتي انتهت فعلياً في ديسمبر/كانون الأول من عام 2024 بأحداث أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

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على النقيض من هذا التفاؤل الرسمي، خرج الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي متحدثاً بصراحة مريرة، محذراً من أن انخفاض قيمة الليرة يهدد بتفجر موجة تضخمية جديدة. أكد قوشجي خلال مقابلة مع قناة بي بي سي أن المشكلة الجوهرية لا تكمن فقط في رقم سعر الصرف، بل في هشاشة البنية الإنتاجية المحلية وعدم قدرتها على امتصاص الصدمات النقدية الكبيرة.

الآليات الاقتصادية لتأثير العملة على الأسعار

تترجم الضغوط النقدية مباشرة إلى أسعار السلع عبر آليات واضحة، حيث يقوم المستوردون بإعادة حساب تكلفة البضائع الآتية من الخارج بناءً على سعر الـ 150 ليرة الجديدة، مما يرفع تكلفة أي منتج يعتمد على المدخلات الأجنبية. كما تتأثر الصناعات المحلية سلباً بارتفاع أسعار الآلات وقطع الغيار والمواد الأولية المستوردة، وهو ما ينتقل حتماً إلى سلة المستهلك النهائي عبر ارتفاع أسعار المنتجات المحلية المصنعة داخل سوريا.

يذهب إبراهيم قوشجي في تحليله الاقتصادي ليدفع الثمن بعيداً، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار دون تحسن مماثل في مستويات الأجور والدخول يؤدي حتماً إلى انكماش القوة الشرائية للأسر. هذا الانكماش ينعكس على حجم الطلب الكلي ونشاط السوق، مما يعني انخفاضاً في الدخل الحقيقي وتراجعاً في قدرة الأفراد على الاستهلاك أو حتى الادخار.

التداعيات الاجتماعية ومستقبل الاستثمار في سوريا

يتجاوز الخطر الاقتصادي البسيط لارتفاع الأسعار إلى تهديد القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية والتجارية، حيث يصعب جداً على أصحاب الأعمال التخطيط لمستقبل الاستثمار في ظل عدم استقرار سعر الصرف. يرى الخبراء أن هذا الغموض يجعل تقدير التكاليف المستقبلية والعوائد المتوقعة أمراً شديد الخطورة، مما يثبط عزيمة المستثمرين المحللين ويحد من ديناميكية النمو الاقتصادي المتوقع.

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أدت حالة عدم اليقين هذه إلى زيادة الطلب السلبي على الدولار، حيث يلجأ الأفراد والتجار إلى شراء الاحتياطات بالدولار لحماية مدخراتهم من التآكل، مما يخلق حلقة مفرغة من الضغط على سعر الصرف وارتفاع الأسعار بشكل متزامن. قبل عام 2011، كان الدولار يعادل نحو 50 ليرة، وقد فقدت العملة أكثر من 90 في المئة من قيمتها عبر العقود، قبل أن تُطرح الليرة الجديدة مطلع العام الحالي بحذف صفرين من العملة القديمة لتسهيل العمليات المحاسبية.

في ظل هذه المعطيات، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 90 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مما يجعل أي تحرك سلبي في سعر صرف الدولار يحمل تداعيات إنسانية واقتصادية كارثية على شريحة واسعة من الشعب السوري الذي يحاول جاهداً نفض غبار الحرب وتأسيس اقتصاد مستقر.