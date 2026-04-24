تصعيد في غزة: إصابة طفلة برصاص الاحتلال وارتفاع حصيلة الخروقات الإسرائيلية لوقف النار

استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإصابة طفلة برصاص الاحتلال، وتدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين، وارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى.

تتصاعد التوترات في قطاع غزة مع استمرار الخروقات ال إسرائيل ية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في أكتوبر 2025. وقد وثقت مديرية الخدمات الطبية في شمال غزة إصابة خطيرة لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، نتيجة إطلاق نار استهدف المدنيين و النازحين في منطقة مشروع بيت لاهيا .

تشير التقارير إلى أن الطفلة أصيبت برصاصة في الرأس أثناء وجودها داخل مدرسة خليفة، التي تؤوي أعدادًا كبيرة من النازحين. وتأتي هذه الحادثة في سياق تصعيد للقصف الناري من قبل الآليات الإسرائيلية المتمركزة شمال وشرق بيت لاهيا، والذي بدأ مساء الخميس واستمر حتى صباح الجمعة. هذا الإطلاق المتكرر للنيران من قبل القوات الإسرائيلية والوحدات القناصة يشكل تهديدًا مستمرًا لحياة المدنيين والنازحين في مختلف أنحاء القطاع، مما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى بشكل شبه يومي.

يعيش مئات الآلاف من النازحين في ظروف إنسانية مأساوية، حيث يفتقرون إلى المأوى والغذاء والرعاية الصحية الأساسية. وقد اضطر هؤلاء النازحون إلى الإقامة في خيام ومدارس ومراكز إيواء ومناطق مفتوحة، بعد أن دمرت منازلهم بالكامل جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة. وتفاقم الوضع الإنساني بسبب الحصار المفروض على القطاع، والذي يمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى السكان المحتاجين.

وفي هذا السياق، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق لاتفاق وقف النار منذ بداية سريانه، شملت عمليات القتل والاعتقال والحصار والتجويع. وقد أدت هذه الخروقات إلى استشهاد 972 فلسطينياً وإصابة 2235 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع. هذه الأرقام المروعة تعكس حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة.

تأتي هذه التطورات بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأت إسرائيلها على غزة في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، واستمرت بأشكال مختلفة، مخلفةً وراءها أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف جريح فلسطيني. كما أدت الحرب إلى دمار واسع النطاق في البنية التحتية للقطاع، حيث تضرر أو دمر 90% من المباني والمرافق الحيوية. إن استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار يهدد بتقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتطالب المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين. كما تدعو هذه المنظمات إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي. إن الوضع في غزة يتطلب تدخلًا عاجلاً من المجتمع الدولي لإنقاذ حياة المدنيين ووقف المعاناة الإنسانية





