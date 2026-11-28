خلاف دستوري وسياسي حاد بين بغداد وأربيل حول صلاحيات مكافحة تهريب النفط، وسط ضغوط أمريكية لقطع التمويل عن إيران والحفاظ على الاستقرار الفيدرالي.

تتفاقم الأزمة النفطية بين الحكومة الاتحادية في بغداد والإقليم الكردستاني في أربيل، لتتجاوز الخلافات الإدارية التقليدية وتتشابك مع ملف تهريب النفط إلى إيران والضغوط الأمريكية المتصاعدة على طهران. ويؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لجهود رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي في بسط سلطة الدولة ومكافحة التهريب، مما يبرز خلافًا جوهريًا حول الجهة المسؤولة عن هذه العمليات والصلاحيات الدستورية، بالإضافة إلى مستقبل العلاقة بين العاصمة والأقليم.

تحليل الأرقام والادعاءات بشأن الخسائر النفطية

يطرح مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب منظورًا مختلفًا بشأن الأرقام المتداولة، حيث يرفض باجلان تحميل المسؤولية الكاملة للإقليم عن الخسائر المبلغ عنها بقيمة 100 مليار دولار، واصفًا هذه الأرقام بأنها "بروباغندا" تهدف إلى التغطية على سيطرة الميليشيات والفصائل المسلحة على مرافق الدولة. ويشير حرب إلى أن نفط الإقليم لا يمثل سوى 8 بالمئة من إجمالي النفط العراقي، مما يجعل تحميله كامل الخسائر أمرًا غير منطقي من الناحية الإحصائية والواقعية. ويوضح حرب أن التحرك الأمريكي يستهدف بالدرجة الأولى منع وصول النفط والأموال إلى إيران، وتعزيز مسؤولية الحكومة الاتحادية عن أمن العراق، لافتًا إلى أن نزع سلاح البيشمركة ليس جزءًا من هذا التوجه، لأن الأولوية الأمريكية تتمثل في مواجهة إيران في المرحلة الراهنة.

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الضغوط الأمريكية وموقف بغداد من إيران

يربط توم حرب الموقف الأمريكي بمسألة تهريب النفط من كركوك باتجاه إيران، في ظل الحصار الاقتصادي الذي تفرضه واشنطن على طهران، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية لا تريد السماح لأي جهة بتسهيل مرور النفط أو الأموال إلى النظام الإيراني في مرحلة تسعى فيها إلى زيادة الضغط عليه. ويؤكد أن الرئيس ترامب يؤمن بالنظام الفيدرالي وبإقليم كردستان، رغم معارضته عام 2017 لاستقلال الإقليم وإعلان دولة منفصلة عن بغداد.

من جانبه، لا يعارض باجلان جهود حكومة الزيدي لمحاربة الفساد وحصر السلاح ومنع التهريب، لكنه يرفض تنفيذها على حساب الصلاحيات الدستورية للإقليم، مطالبًا بالتفاهم بين بغداد وأربيل، منتقدًا ما يصفه بتداخل السلطات، ومؤكدًا ضرورة استقلال القضاء.

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الجذور الدستورية للنزاع وتفسير المواد القانونية

يضع قانون النفط والغاز في صلب الأزمة، حيث يعتبر باجلان أن تشريعه كفيل بتحديد حقوق الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات المنتجة، وإنهاء جانب كبير من النزاع حول إدارة الموارد، وفقًا لما تنص عليه المادة 112 من الدستور. ويشكك كذلك في آلية عمل المحكمة الاتحادية، مشيرًا إلى أن الدستور يشترط تشريع قانون لتنظيمها والتصويت عليه بأغلبية الثلثين.

في المقابل، يرى توم حرب أن المادة 111 تجعل النفط ملكًا لجميع العراقيين، بينما تنص المادة 112 على الإدارة المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، مؤكدًا أن تقوية المركز لا تعني إلغاء الفيدرالية، بل إقامة توازن بين حكومة اتحادية مسؤولة عن أمن البلاد وأقاليم تدير شؤونها الداخلية.

الآثار السياسية والتطورات المستقبلية للملف

يحذر باجلان من أن الإقليم دفع ثمنا سياسيا واقتصاديا بسبب رفضه الإملاءات الإيرانية، مشيرًا إلى قطع الرواتب والضغوط الدستورية والبرلمانية، والتزامه الحياد خلال المواجهة الأمريكية الإيرانية الأخيرة. وفي ختام النقاش، يلفت حرب إلى أن القرار الأمريكي لا تصنعه جهة واحدة، بل تشارك في صنعه مؤسسات الأمن القومي والخارجية والدفاع والاستخبارات، بالإضافة إلى المبعوث الأمريكي إلى العراق توم باراك، قبل أن يصل إلى ترامب.