تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان.. اليونيفيل تطالب بالوقف الفوري للغارات والانسحاب

تفاقم الوضع في جنوب لبنان مع استمرار الغارات الإسرائيلية، مما دفع اليونيفيل للمطالبة بوقفها الفوري والانسحاب. الرئيس اللبناني يجري اتصالات مكثفة، ورئيس البرلمان يعتبرها عدوانًا على لبنان.

في الساعات الأخيرة، كثف الطيران ال إسرائيل ي من غارات ه على بلدات وقرى جنوب لبنان ، مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. وفي مواجهة هذا التصعيد، كثف الرئيس ال لبنان ي جوزاف عون من اتصالاته وجهوده لإجبار إسرائيل على وقف عدوان ها و الانسحاب الكامل من الأراضي ال لبنان ية.

عقد الرئيس عون اجتماعات مكثفة لبحث تطورات الأوضاع في الجنوب، وبحث مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام التطورات الأمنية الأخيرة في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى الجنوبية والبقاعية، بالإضافة إلى الاتصالات الجارية لمعالجة هذه التطورات، وذلك قبل سفره إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما عقد عون اجتماعا مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل لمناقشة تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية التي وقعت يوم الخميس على البلدات والقرى الجنوبية. وفي ظل هذا التصعيد، طالبت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل) جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف الفوري عن شن الغارات الجوية والالتزام بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. جاء ذلك بعد غارات مكثفة شنتها إسرائيل في الليلة الماضية، والتي وصفتها اليونيفيل بأنها انتهاك صريح لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الهش الذي تحقق في تشرين الثاني من العام الماضي، وتقوض ثقة المدنيين في إمكانية التوصل إلى حل سلمي للنزاع. أكدت اليونيفيل أن جهود جنود حفظ السلام مستمرة لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، فيما يواصل اليونيفيل والجيش اللبناني عملهما الميداني اليومي لتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق. ونتيجة لهذه الاعتداءات، اضطرت وحدات من قوات حفظ السلام في موقعين بمنطقة دير كيفا، بالقرب من برج قلاوية، إلى الانتقال إلى أماكن آمنة، مما عرض حياة الجنود اللبنانيين وعناصر اليونيفيل والمدنيين للخطر. دعت اليونيفيل جيش الدفاع الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن شن أي غارات إضافية، والالتزام بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدة على ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي انتهاكات أو خطوات قد تؤدي إلى تصعيد إضافي. دعت اليونيفيل جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1701 وتفاهم وقف الأعمال العدائية، مؤكدة على أن هذه الآليات وُضعت خصيصاً لمعالجة الخلافات وتجنب العنف من جانب واحد، ويجب الاستفادة منها إلى أقصى الحدود. كما أن استمرار التصعيد يشكل تهديداً للتقدم الذي أحرزته الأطراف في جهودها لاستعادة الاستقرار. من جانبه، صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بأن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تتجاوز في طبيعتها كونها مجرد خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، بل هي عدوان على لبنان وسيادته وجيشه وقوات اليونيفيل والمهام المنوطة بهما. وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل مناسبة للبنانيين من جميع المستويات للعمل على توحيد الصفوف في مواجهة العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف لبنان بأكمله. أشار بري إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الآمنة في جنوب لبنان، مثل الشهابية وبرج قلاوية وأطراف النبطية الفوقا وكفرتبنيت وميس الجبل، بالإضافة إلى مدينة بعلبك، تتزامن مع الاستهداف اليومي للمنازل في القرى الحدودية مثل عيتا الشعب وكفركلا وعيترون ويارون، مؤكداً أنها تتجاوز كونها مجرد خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي بلغت وفقاً لبيان قيادة الجيش أكثر من 4500 خرق، وهي بمثابة عدوان على لبنان وسيادته وجيشه وقوات اليونيفيل والمهام المنوطة بهما، في محاولة لعرقلة عملهما في منطقة جنوب الليطاني، تنفيذاً للقرار الأممي 1701 الذي التزم به لبنان بشكل تام، واستكمالاً لما هو مطلوب منه في هذا الإطار. وأوضح بري أنه يضع هذا العدوان أمام المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، للمسارعة باتخاذ الإجراءات الفورية وإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها فوراً. وشدد بري على أن هذا العدوان يمثل فرصة للبنانيين من جميع الفئات لتوحيد الصفوف في مواجهة العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف لبنان بأكمله





youm7 / 🏆 7. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

إسرائيل لبنان اليونيفيل جنوب لبنان عدوان غارات الانسحاب جوزاف عون نبيه بري قرار 1701

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين