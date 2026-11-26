غارات روسية مكثفة تستهدف كييف وأوديسا وإصابات مدنية، بينما يرتفع عدد ضحايا حريق الدائري في الوراق إلى 31 حالة، مع استمرار المواجهات وتأثيراتها.

شهدت الساعات الماضية تطورات حادة ومفاجئة على جبهتين متباعدتين جغرافيًا، حيث شنت القوات الروسية هجمات عسكرية واسعة النطاق استهدفت منشآت حيوية في العاصمة الأوكرانية كييف ، وفي وقت متزامن سجلت العاصمة المصرية القاهرة حالة طوارئ إنسانية مريرة إثر حريق هائل التهم جزءًا من الطريق الدائري في منطقة الوراق، مما أسفر عن سقوط ضحايا كثر.

الغارات الروسية تستهدف كييف وأوديسا العسكرية

أكدت وزارة الدفاع الروسية بشكل مباشر تنفيذ ضربات جوية واسعة استهدفت منشآت تابعة للصناعات العسكرية داخل العاصمة كييف، مشيرة إلى أن هذه العمليات جزء من استراتيجيتها العسكرية المستمرة ضد ما تصفه بالأهداف الأوكرانية.

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وإلى جانب العاصمة، استهدف القصف الروسي سفينة شحن تقع جنوب شرقي مدينة أوديسا، حيث زعمت موسكو أن تلك السفينة كانت تقوم بنقل معدات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية، في إطار عملية تكثيف الضربات على البنية التحتية العسكرية واللوجستية.

من جانبها، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نشرة أخبار عاجلة تأكيد مصادر محلية لدقة الضربات الروسية على مواقع مرتبطة بالقطاع الصناعي العسكري، مما يعكس توسعًا في نطاق العمليات القتالية لتشمل مدنًا رئيسية متعددة في البلاد.

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تفادي العقوبات الروسية وتداعيات الحريق المصري

في سياق سياسي متوازي، تتواصل جهود الدبلوماسية الصينية لضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل إنهاء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على شركات صينية، في خطوة تهدف إلى تقليل الأثر السلبي للقيود التجارية على الاقتصاد الصيني والتجار المرتبطين به.

وعلى الجانب المصري، أعلن الأستاذ إيهاب منصور، المسؤول عن ملف حريق الطريق الدائري في الوراق، عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 31 حالة وفاة، واصفًا الكارثة بأنها مرعبة بكل المقاييس، مما دفع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات فورية.

وقد أعرب وزير الأوقاف المصري عن حزنه الشديد لهذا المصاب، حيث نعى الشهداء الذين قضوا في الحادث المروع، ودعا الله بأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، في وقت تستعد فيه الدولة لتوفير الدعم الكامل لأسر الضحايا.

التصعيد العسكري وتأثيراته على المدنيين الأوكرانيين

أعلن رئيس بلدية كييف، سيرغي بونداريف، عن إصابة سبعة أشخاص جراء القصف الروسي الأخير الذي تعرضت له العاصمة خلال ساعات الليل الماضية، مؤكدًا أن الهجمات استهدفت بشكل مباشر المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية.

وتعكس هذه التصريحات استمرار التصعيد العسكري الحاد بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، مع امتداد آثار القتال إلى مناطق حيوية ومساكن مدنية، مما يزيد من المخاوف الدولية بشأن اتساع نطاق الأضرار والخسائر البشرية المتوقعة.

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ويشهد الوضع الحالي تزايدًا في المخاوف من تصاعد حدة المواجهات على عدة محاور، خاصة مع استمرار القصف المتبادل الذي لم يحترم الحيادية بين الأهداف العسكرية والمدنية، مما يفاقم المعاناة الإنسانية للأطراف المتضررة.

آثار الحريق المصري واستجابة الحكومة المصرية

في القاهرة، تستمر جهود الطوارئ في منطقة الوراق لتأمين منطقة الحريق والبحث عن ناجين محتملين، حيث أكد إيهاب منصور أن ارتفاع عدد القتلى إلى 31 حالة يعتبر كارثة إنسانية تستدعي تدخلًا عاجلاً.

وتتضافر جهود الجهات الصحية والأمنية لتقديم المساعدة الطبية للأسر المتضررة، في حين يتم إعداد تقارير دقيقة حول أسباب نشوب الحريق وكيفية إدارة الأزمة، لضمان عدم تكرار مثل هذه المأساة في المستقبل.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشدّد فيه الحكومة المصرية على أهمية التوعية المرورية والسلامة العامة، خاصة في المناطق المكتظة مثل الطريق الدائري، لمنع حدوث كوارث مستقبلية مماثلة.