تصعيد عسكري باليمن ونزوح 288 ألفا.. وغارات جوية على رأس عيسى

تصعيد عسكري حاد في اليمن نزح بسببه 288 ألفا وسط نقص حاد، وغارات جوية مكثفة تستهدف مواقع الحوثيين وميناء رأس عيسى في تعز وصنعاء.

شهدت المحافظات اليمن ية تصعيدا عسكريا خطيرا في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى أزمة إنسانية حادة نتيجة نزوح مئات الآلاف من السكان. أشار إياد الموسمي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" المتواجد في اليمن ، إلى أن محافظتي عدن ومأرب استقبلتا عددا كبيرا من النازحين بسبب موجات التصعيد المتلاحقة. وفي الوقت ذاته، تواجه محافظة تعز أزمة نزوح متفاقمة ومعقدة، تستمر في التمدد بسبب استمرار الحصار العسكري والشحنات القتالية الكثيفة على الأرض.

بيانات النزوح ونقص الإمدادات الحيوية

وأوضح الموسمي خلال تغطيته الإخبارية ليوم الاثنين، أن أعداد النازحين في اليمن تجاوزت حاجز 288 ألف نازح، وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة. ويواجه النازحون والمعتمدون على المساعدات في المناطق المتضررة نقصا حادا وخطيرا في مصادر المياه النظيفة، بالإضافة إلى شدة النقص في المواد الغذائية الأساسية ومستلزمات العلاج والدواء، مما يفاقم المعاناة الإنسانية.

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اشتباكات المقاطرة وتحركات حوثية

وتكثفت المعارك المسلحة على جبهات متعددة، لا سيما في منطقة المقاطرة القريبة من طور الباحة، حيث سجلت اشتباكات عنيفة. جاء ذلك عقب تحركات عسكرية من قبل الميليشيات الحوثية، تصدت لها القوات الحكومية المناوئة لها بصدود وقوة. وتشير التقارير الميدانية إلى أن العمليات العسكرية شهدت تطورا وتناميا في وتيرتها، مما أدى إلى تحولات في السيطرة على بعض النقاط الاستراتيجية.

غارات جوية تستهدف رأس عيسى والمخازن

وكشف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" أن ميناء رأس عيسى، الواقع غرب اليمن، تعرض لغارات جوية مكثفة استهدفت بشكل مباشر الأرصفة والموانئ التجارية، بالإضافة إلى الخزانات الحيوية للمياه والوقود. وتزامن هذا القصف الجوي مع ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في عدد من المحافظات، مما يسلط الضوء على شدة التدهور الأمني والعسكري في المنطقة.

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مواقع جغرافية مستهدفة في الغارات

وشملت الضربات الجوية المكثفة مواقع للحوثيين في محافظتي الجوف ومأرب، بالإضافة إلى مدينتي صعدة وصنعاء، والتي تعتبر معاقل رئيسية للميليشيا. كما تطالت الضربات مناطق الحديدة والمخا وتعز، في ظل تصاعد واضح وملموس للعمليات العسكرية من جميع الأطراف. ويأتي هذا التصعيد في ظل محاولات مستمرة من قبل الجانب الحكومي لاستعادة السيطرة على المناطق المحاصرة.

استعادة المواقع وخسائر الحوثيين

من جانب آخر، أكد نائب رئيس التوجيه المعنوي بمحور تعز أن القوات الحكومية استعادت مواقع عسكرية متعددة كانت تحت سيطرة الحوثيين. وأشار المسؤول إلى أن العمليات العسكرية كبدت الميليشيا خسائر كبيرة في العتاد والمقاتلين، مما يعكس تراجع بعض المكاسب السابقة للميليشيا في بعض الجبهات. وفي سياق موازٍ، انتشرت أخبار إعلامية حول شراكة بين "الأوقاف" و"المتحدة" ترويجا للموسم الثاني من برنامج "دولة التلاوة 2"، كما نظمت "قصور الثقافة" ورش تدريبية لتعلم فنون المكرمية والحرف اليدوية في المنياديب.

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