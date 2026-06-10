تصعيد عسكري متبادل بين إيران والولايات المتحدة: اعتراض صواريخ إيرانية واستهداف قواعد أمريكية

تفاصيل الاعتراض الأردني للصواريخ الإيرانية والهجمات الأمريكية على إيران والرد الإيراني على الأسطول الأمريكي في البحرين

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا عن اعتراض الجيش الأردن ي وإسقاطه خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن . وقد صرح مسئول أمريكي رفيع المستوى، في تصريحات لوكالة رويترز، بأن جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تقريبًا تجاه أهداف أمريكية في دول الخليج و الأردن قد تم اعتراضها دون وقوع أضرار أو إصابات.

وأكد المسئول أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية على نحو عشرين هدفًا في إيران خلال الليل. وتأتي هذه التطورات في إطار تصعيد متبادل بين إيران والولايات المتحدة، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هجوم على قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، كما أعلن مهاجمة الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين باستخدام طائرات مسيرة، ردًا على الضربات الأمريكية السابقة التي Followed إسقاط مقاتلة أباتشي أمريكية بطائرة مسيرة إيرانية.

وأشار بيان الحرس الثوري إلى تضرر برج اتصالات وخزانين للمياه في منطقة سيريك جراء الضربات الأمريكية، وهدد بـردود فعل أكثر شدة إذا استمرت "العدائية الأمريكية". من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إطلاق صافرة الإنذار وطلبت من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه to أماكن آمنة ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. Additionally، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، مما يشير إلى انتشار حالة التأهب القصوى في المنطقة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة الأردن قاعدة الأزرق الأسطول الأمريكي الخامس البحرين الحرس الثوري الدفاع الجوي صواريخ باليستية طائرات مسيرة

United States Latest News, United States Headlines