تصعيد عسكري بين إيران والولايات المتحدة: اعتراض صواريخ إيرانية وضربات أمريكية في region

تغطية خاصة للتطورات العسكرية المتلاحقة بين إيران والولايات المتحدة، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط سلسلة من الهجمات المتبادلة تشمل قواعد أمريكية وأهداف إيرانية، مع اعتراض معظم الصواريخ والطائرات المسيرة وإ علان الحرس الثوري مسؤوليته عن مهاجمة الأسطول الأمريكي الخامس، وتهديدات باستمرار التصعيد.

صرح مسئول أمريكي رفيع المستوى لوكالة رويترز بأن جميع الصواريخ و الطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تقريباً باتجاه أهداف أمريكية في دول الخليج و الأردن قد تم اعتراضها.

وأشار إلى أنه لم يتلق أي تقارير عن أضرار أو إصابات جراء هذه الهجمات، وفي الوقت نفسه، أوضح المسئول أن الولايات المتحدة شنّت غارات جوية على نحو 20 هدفاً في إيران خلال الليل. يأتي ذلك بعد ما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الأربعاء أن منظومات الدفاع الجوي تتصدّى حالياً لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، شن هجومًا ضد قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، ردًا على موجات الضربات التي وجهها الجيش الأمريكي ضد طهران، بعد إسقاط مقاتلة أباتشي بطائرة مسيرة. وفي السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، ردًا على الهجمات التي شنّها الجيش الأمريكي في وقت سابق، والتي جاءت بعد إسقاط مقاتلة أباتشي بطائرة مسيرة. وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: هاجمنا الأسطول الخامس في البحرين باستخدام طائرات مسيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أنه تم إطلاق صافرة الإنذار، مطالبة المواطنين والمقيمين بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. تظهر التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا عسكريًا ملحوظًا بين إيران والولايات المتحدة، حيث شهدت الليلة الماضية سلسلة من الهجمات المتبادلة.

فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ ضربات ضد قواعد وأهداف أمريكية في الأردن والبحرين، Одعت هذه الهجمات بأنها رد على الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت أهدافًا في إيران، عقب حادثة إسقاط مقاتلة أباتشي أمريكية بطائرة مسيرة. من جانبها، أكدت مصادر أمريكية رفيعة المستوى أن جميع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي أطلقت تجاه المصالح الأمريكية في دول الخليج والأردن قد تم اعتراضها بنجاح، دون أن تسفر عن أي أضرار أو إصابات.

كما كشفت نفس المصادر عن قيام الولايات المتحدة بشن غارات جوية على حوالي 20 هدفًا داخل الأراضي الإيرانية خلال الليل، في خطوة تعكس استمرار التصعيد. في السياق، أبرزت دولة الكويت دورها في الدفاع الجوي الإقليمي، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجويNational successfully engaged and intercepted hostile aerial targets, following operational protocols. This indicates a heightened state of alert across Gulf nations amid the escalating tensions.

Bahrain, on the other hand, activated its emergency siren and issued instructions to citizens and residents to remain calm and seek safe locations, while monitoring official channels for updates, underscoring the direct impact of these military actions on civilian populations in the region. The sequence of events began with an incident where an American AH-64 Apache helicopter was shot down by a drone, which served as a catalyst for the current wave of retaliatory strikes.

The Iranian Revolutionary Guard claimed responsibility for attacks on the American base in Al-Tanf, Jordan, and the U.S. Fifth Fleet in Bahrain, explicitly stating the use of drones in these operations. The U.S. response involved precision airstrikes on Iranian targets, while simultaneously maintaining that its forces and assets in the region remain protected by robust defense systems.

The conflicting narratives between Washington and Tehran regarding the success and scale of these attacks add to the complexity and uncertainty of the situation. With both sides asserting their actions are defensive and proportionate, the risk of further escalation looms large, potentially destabilizing an already volatile region





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