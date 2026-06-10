تصعيد عسكري بين أمريكا وإيران: ضربات دقيقة وضربات مسيرة وتهديدات بثمن باهظ

في تطورات ملتهبة، شنّت الولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد أهداف إيرانية، وردّت إيران باستهداف قواعد أمريكية، في وقت هدّد فيه ترامب إيران بعواقب تأخرها في المفاوضات، مما يهدّد بانهيار وقف إطلاق النار الهش ويق Onderلوح الدبلوماسية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد إيران بدفع ثمن تأخرها في المفاوضات ويصف جيشها بالفوضى، بينما تشن القوات الأمريكية ضربات دقيقة ضد أهداف عسكرية إيرانية في مضيق هرمز وجزيرة قشم، وترد إيران باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة ومواقع في الأردن والكويت عبر طائرات مسيرة ، في تصعيد قد يقضي على الجهود الدبلوماسية التي كانت قريبة من اتفاق سلام.

هذا التصعيد العسكري المتسارع يهدد بانهيار وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أبريل، ويدفع بالمنطقة نحو حافة أزمة أوسع، في ظل دعوات باكستانية لمنح السلام فرصة أخرى ولو محدودة. في تطورات متلاحقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستتحمل عواقب تأخرها في التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الفرصة المتاحة كانت كفيلة بتحقيق مكاسب كبيرة لها، لكنها الآن ستكون أمام ثمن باهظ.

并且 في تدوينة على منصته الخاصة، وصف ترامب الجيش الإيراني بأنه في حالة فوضى عارمة، زاعمًا أن معظم وحداته كالبحرية والقوات الجوية لم يعد لها وجود، ووصف إيران بأنها "م dead مستبد الشرق الأوسط" مجرد كلام بلا فعل. وبعد ساعات من اتهامه لإيران بالمسؤولية عن إسقاط مروحية عسكرية أمريكية قبالة سواحل عمان، نفذت القوات الأمريكية ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، مستهدفة مواقع للدفاعات الجوية ومراكز للتحكم الأرضي ومحطات رادار قرب مضيق هرمز باستخدام مقاتلات حربية وذخائر دقيقة، حيث أكدت القيادة المركزية الأمريكية اكتمال العملية بنجاح.

من جانبها، أكدت إيران أنها استهدفت بدورها قواعد أمريكية في المنطقة، حيث ذكر الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجومًا بطائرات مسيرة استهدف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين فجر الأربعاء. كما أفادت وكالة فارس والتلفزيون الرسمي الإيراني بأن طهران استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في الأردن والكويت ضمن ردها على الضربات الأمريكية. وقد سمع سكان في جزيرة قشم الإيرانية ومدن أخرى على الساحل الجنوبي للبلاد عدة انفجارات.

هذا التصعيد المتبادل يعكس مدى هشاشة وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أبريل، ويهدد الجهود الدبلوماسية التي أكد ترامب مرارًا أنها باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق سلام شامل. وتأتي هذه Developments في وقت دعت فيه باكستان إلى منح السلام فرصة أخرى ولو محدودة على خلفية تجدد الأعمال العدائية بين أمريكا وإيران، محذرة من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها للمنطقة والعالم





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تصعيد أمريكي إيراني ضربات عسكرية ترامب وإيران مضيق هرمز طائرات مسيرة

United States Latest News, United States Headlines