تصعيد إسرائيلي خطير في لبنان: استهداف للمسعفين وخروقات واسعة لاتفاق وقف إطلاق النار

تقرير مفصل يتناول الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بما في ذلك استشهاد عناصر من الدفاع المدني ومدنيين، واستهداف بلدات جنوبية، مع رصد اعتراض مسيرات في منطقة إيلات.

شهدت الساعات الأخيرة تصعيداً خطيراً ومقلقاً من قبل جيش الاحتلال ال إسرائيل ي في جنوب لبنان ، حيث أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام ال لبنان ية الرسمية عن وقوع سلسلة من الخروقات الصارخة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن يضع حداً للنزيف المستمر في المنطقة.

وقد تجلى هذا التصعيد في غارة إسرائيلية غادرة استهدفت مدينة النبطية، مما أسفر عن استشهاد عنصرين من فرق الدفاع المدني التابعين للمركز الإقليمي في النبطية، واللذين كانا يؤديان واجبهما الإنساني والوطني في تنفيذ مهمة إسعاف لمصاب سقط جراء غارة سابقة. إن استهداف المسعفين وفرق الإنقاذ يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تمنح الحماية للمدنيين والكوادر الطبية في مناطق النزاع، وقد أدت هذه الغارة أيضاً إلى استشهاد شاب مدني، مما يبرز حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها السكان في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية التي لا تستثني أحداً.

ولم تتوقف الغارات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل بلدات أخرى في الجنوب اللبناني في نمط من القصف العشوائي والمنظم في آن واحد، حيث استهدفت غارة إسرائيلية أخرى بلدة أرزون، وتحديداً منزلاً يقع على مقربة من نقطة للإسعاف الصحي التابعة لكشافة الرسالة، مما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل وتحويله إلى ركام. وفي سياق متصل، شن الطيران الحربي التابع للاحتلال غارة استهدفت بلدة البازورية، تلتها غارة ثانية استهدفت منطقة الحوش في مدينة صور، مما أدى في المجمل إلى سقوط 3 شهداء و 4 جرحى في عدة هجمات متزامنة.

ولم يكتفِ الاحتلال بالقصف الجوي، بل استخدم الطائرات المسيرة لتنفيذ عمليات اغتيال دقيقة، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة بقنبلة في مدينة النبطية، ثم تبعتها بغارة أخرى استهدفت دراجة نارية في المدينة ذاتها، في محاولة واضحة لترهيب السكان المحليين وضرب الاستقرار الهش في المنطقة، كما شنت مسيرة أخرى غارة تحذيرية استهدفت منطقة الحوش بصور بالقرب من سوبر ماركت السقسوق، مما يعكس حالة من التوتر الدائم والترقب الذي يعيشه المدنيون. وعلى الجانب الآخر، وفي تطور ميداني لافت، أفادت التقارير العسكرية الإسرائيلية بأن الدفاعات الجوية في منطقة إيلات تمكنت من اعتراض مسيرة أطلقت من جهة الشرق.

وقد أشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن الجيش يجري تحقيقات موسعة لتحديد مصدر إطلاق هذه المسيرة، مع ترجيح أن تكون قد انطلقت من العراق أو اليمن أو إيران. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه الحادثة تعد الأولى من نوعها التي يتم فيها اعتراض مسيرة في منطقة إيلات منذ فترة من التهدئة النسبية فيما يخص الحرب الإيرانية، بينما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن التقديرات الاستخباراتية ترجح أن الحوثيين في اليمن هم من أطلقوا مسيرتين باتجاه إيلات.

هذا التداخل في الجبهات يشير إلى أن الصراع قد اتخذ أبعاداً إقليمية تتجاوز الحدود اللبنانية، حيث تتشابك الخيوط بين مختلف القوى في المنطقة، مما يجعل من اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان مجرد ورقة هشة أمام طموحات التصعيد العسكري. في الختام، يواصل حزب الله استهداف تجمعات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي رداً على هذه الخروقات المستمرة، مما يؤكد أن الميدان لا يزال يغلي رغم المساعي الدبلوماسية.

إن استمرار هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، واستهداف البنى التحتية الصحية والمدنية، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية للتدخل لوقف هذه الانتهاكات. فبينما يتحدث العالم عن السلام، تظل الأرض في جنوب لبنان شاهدة على دماء المسعفين والمدنيين الذين يدفعون ثمن الصراعات السياسية والعسكرية.

إن حالة عدم الاستقرار هذه لا تهدد فقط أمن لبنان وإسرائيل، بل تمتد لتشمل أمن المنطقة بأكملها، خاصة مع دخول أطراف إقليمية على خط المواجهة عبر المسيرات والصواريخ، مما ينذر بدخول المنطقة في دوامة جديدة من العنف يصعب السيطرة عليها ما لم يتم التوصل إلى اتفاق حقيقي وشامل يحترم سيادة الدول ويحمي أرواح الأبرياء





لبنان إسرائيل وقف إطلاق النار النبطية مسيرات

