تصعيد حربي بين الحوثيين والقوات اليمنية في تعز وحزم الجوف

تتواصل العمليات العسكرية بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية في عدة جبهات ساخنة، مع تقدم حكومي في تعز والجوف وعمليات تصدٍ من الميليشيا.

تتواصل وتيرة التصعيد العسكري الحاد بين ميليشيا الحوثي و القوات الحكومية اليمنية في عدة جبهات ساخنة عبر الأراضي اليمنية، حيث تتركز المواجهات الحالية في ثلاث نقاط استراتيجية رئيسية وهي مدينة تعز ، وجبهة باب المندب ومناطق كهبوب ورأس العارة وطور الباحة، بالإضافة إلى ساحة المعركة في محافظتي الجوف ومأرب، وفقاً لآخر التحديثات الميدانية الموثقة.

تفاصيل المواجهات في تعز وتقدم حكومي

أكد إياد الموسمي، مراسل القاهرة الإخبارية المتواجد في مدينة عدن، استمرار عمليات التصعيد المكثف، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي تحاول جاهدة اقتحام مدينة تعز من عدة مسارات، إلا أنها تصطدم بمقاومة عنيفة وقوية من القوات الحكومية اليمنية التي تصدت لهجماتها كافة من مختلف المداخل المحيطة بالمدينة.

Also read خلاف بسبب طفل يشعل معركة بين 12 شخصًا.. تفاصيل مشاجرة البساتين

وأضاف الموسمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك معلومات ميدانية تؤكد تحقق القوات الحكومية لتقدم ملموس في منطقة المسراخ، حيث تمكنت من تحقيق انتصارات واضحة على عناصر الميليشيا وإبعادها عن المواقع التي سبق لها التقدم إليها في ريف تعز، مما يعكس تذبذباً في زخم الهجوم الحوثي.

وأوضح المصدر الإعلامي أن الميليشيا تسعى للضغط على مدينة تعز من جهة صبر وكذلك من الجبهتين الجنوبية والغربية، حيث شنت غارات جوية مستهدفة قبل ساعات تجمعات لعناصر الحوثيين في منطقة النشمة، وركزت هذه الضربات بدقة على تحشيدات عسكرية ومراكز قيادة وسيطرة تابعة لهم.

Advertisement

تحركات في الجبهات الجنوبية والشمالية

فيما يتعلق بالجبهات الأخرى، وصف إياد الموسمي العمليات في جبهة باب المندب بأنها تتسم بالاستمرار في نمط الكر والفر العسكري، موضحاً أن قوات العمالقة ودرع الوطن أعلنت قدرتها على التقدم نحو معسكر العمري وتثبيت مواقعها الاستراتيجية في المناطق الحاكمة لكهبوب ومناطق أخرى مجاورة.

وذكر مراسل القاهرة الإخبارية أن هذه القوات الاستجابة تستعد الآن لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية باتجاه مدينة المخا، في حين كانت ميليشيا الحوثي قد تقدمت في جبهة طور الباحة أمس، غير أن تسللها قوبل بعمليات عسكرية ومواجهة شرسة من قبل القوات الحكومية أجبرتها على التراجع نحو منطقة المقاطرة التي حاولت التسلل إليها.

مستجدات الجبهة في محافظة الجوف

وأشار إياد الموسمي إلى تحقيق القوات الحكومية لتقدم كبير وملموس على الجبال المطلة على منطقة الحزم في محافظة الجوف، كما تجري عمليات مكثفة في منطقة لبنات القريبة من عاصمة المحافظة، حيث تخوض القوات هناك عمليات عسكرية برية وجوية متزامنة.

وتشمل العمليات في محافظة الجوف قصف مدفعي وغارات جوية مستمرة، تتضمن مئات العمليات التي تنفذها القوات الحكومية، بالإضافة إلى ضربات مباشرة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مما يعكس حجم الجهد العسكري المبذول لكبح جماح المد الحوثي في تلك المناطق الاستراتيجية.