تصعيد إسرائيلي خطير: اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى تزامناً مع ذكرى احتلال القدس الشرقية

شهد المسجد الأقصى موجة من الاقتحامات الاستفزازية من قبل المستوطنين تزامناً مع مسيرة الأعلام وذكرى احتلال القدس الشرقية، وسط تحذيرات من زيادة وتيرة التهويد.

شهد المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة موجة جديدة من الاقتحامات الاستفزازية التي نفذها عشرات المستوطنين الإسرائيليين، وذلك في توقيت حساس يتزامن مع الذكرى السنوية لاحتلال الشطر الشرقي من المدينة وفقاً للتقويم العبري.

وقد تدفق المستوطنون عبر باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الأمن الإسرائيلية، حيث لم يكتفوا بالدخول بل شرعوا في أداء طقوس تلمودية وصلوات بصوت مرتفع داخل باحات المسجد، في محاولة واضحة لفرض واقع جديد وتحدي الوضع القائم في المدينة المقدسة. وقد وثقت صور ومقاطع فيديو نشرتها جماعات يمينية متطرفة قيام بعض المستوطنين بما وصفوه بالسجود الملحمي في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، وهي ممارسات تهدف إلى إثارة مشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم وتكريس السيطرة الإسرائيلية على أحد أقدس المقامات الإسلامية.

تأتي هذه الاقتحامات كجزء من سلسلة فعاليات ينظمها اليمين الإسرائيلي تحت مسمى يوم توحيد القدس، وهو اليوم الذي يحيي فيه الاحتلال ذكرى السيطرة على القدس الشرقية خلال حرب يونيو عام 1967، والتي تُعرف في الوجدان العربي باسم النكسة. وفي هذا السياق، شهدت شوارع القدس المحتلة ما يعرف بمسيرة الأعلام، حيث شارك فيها نحو 50 ألف مستوطن في مسيرة استفزازية جابت الأحياء الفلسطينية في البلدة القديمة.

وقد اتسمت هذه المسيرة بمظاهر العدائية الواضحة، حيث رُفعت الأعلام الإسرائيلية وترددت شعارات تحريضية تدعو للموت للعرب، بالتزامن مع اعتداءات طالت الممتلكات الفلسطينية الخاصة، مما أدى إلى حالة من التوتر الشديد في أزقة المدينة التي تحولت إلى ساحة للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي كانت تؤمن طريق المسيرة. بالنظر إلى السياق التاريخي، فإن هذه الممارسات ليست وليدة اللحظة، بل هي جزء من استراتيجية ممنهجة بدأت منذ عام 2003، حيث تحولت الاقتحامات من حوادث فردية إلى عمليات يومية منظمة تحت حماية السلطات الإسرائيلية.

وبحلول عام 2008، انتقل الاحتلال إلى مرحلة أكثر تنظيماً عبر تخصيص مواعيد محددة للمستوطنين للدخول إلى المسجد الأقصى، في محاولة لشرعنة هذه التجاوزات. ورغم النداءات المتكررة والمطالبات المستمرة من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بضرورة وقف هذه الانتهاكات الصارخة، إلا أن السلطات الإسرائيلية استمرت في تجاهل هذه المطالب، بل وقامت بتسهيل هذه العمليات لخدمة أجندة التهويد التي تسعى لطمس الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس.

ويؤكد الفلسطينيون أن ما يحدث في القدس الشرقية هو عملية تهويد شاملة ومكثفة لا تستهدف فقط المسجد الأقصى، بل تشمل محاولات تغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية للمدينة عبر بناء المستوطنات وطرد السكان الأصليين. ويظل التمسك الفلسطيني بالشطر الشرقي من القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية المأمولة ثابتاً، مستنداً في ذلك إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف بالاحتلال الإسرائيلي للمدينة في عام 1967 ولا بقرار ضمها في عام 1981.

إن هذه التطورات الميدانية تعكس صراعاً عميقاً على الهوية والسيادة، حيث يحاول الاحتلال فرض سيطرته المطلقة بينما يقاوم الفلسطينيون بكل الوسائل المتاحة للحفاظ على إرثهم الديني والتاريخي في وجه آلة التهويد المستمرة التي تهدف إلى محو كل ما يربط المدينة بجذورها العربية الأصلية





