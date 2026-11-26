تواصل المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الله الحوثية تصعيدهما العسكري باشتباكات عنيفة تشمل غارات جوية على العاصمة صنعاء واعتراض هجمات صواريخية على الرياض.

في خطوة تصعيدية واسعة النطاق، تزامنت عمليات عسكرية مكثفة بين القوات المسلحة السعودية وجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، حيث استهدفت الغارات الجوية السعودية العاصمة اليمنية صنعاء في وقت متزامن مع إعلان الحوثيين مسئوليتهم عن هجمات صاروخية موجهة نحو المملكة العربية السعودية.

موجات الغارات الجوية على صنعاء ومطارها

أفادت التقارير الإعلامية المحلية في صنعاء بتساقط سلسلة من الغارات الجوية السعودية على أنحاء مختلفة من العاصمة، حيث رصدت وكالة فرانس برس دخاناً كثيفاً يتصاعد من المنطقة المحيطة بمطار صنعاء في شمال المدينة. وأكدت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن طيران التحالف استهدف في ثلاثة هجمات منفصلة معادلاً ومخازن تخزين البطاطس في مديرية بني الحارث.

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وفي فترة ما بعد ظهر الخميس، سجلت العاصمة اليمنية انفجارات قوية ومتتالية، حيث صرحت شاهدتان لمجلة فرانس برس بسماع خمس دقات انفجارية متزامنة مع تحليق الطائرات الحربية في الأجواء. وأشارت الشاهדות إلى أن الضجيج كان مروعاً لدرجة تسببت في تدافع المرضى وتوقفهم عن علاجهم في مركز لغسيل الكلى القريب من الميناء.

الدخان الأسود الضخم بمصفاة رأس تنورة النفطية

كشفت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها وكالة ناسا وشركة بلانيت لابس عن سحب ضخمة من الدخان الأسود الكثيف تتجاوز مساحتها 600 كيلومتر مربع حول مصفاة رأس تنورة النفطية العملاقة، مما يعادل تقريباً حجم مدينة شيكاغو الأمريكية. وأكد مصدر مطلع لموقع رويترز وقوع الهجوم على المنشأة التي تمتلك قدرة تكريرية سنوية تبلغ 550 ألف برميل يومياً.

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تعد مصفاة رأس تنورة جزءاً استراتيجياً من مجمع صناعي يقع على ساحل الخليج العربي، وكانت في السابق الميناء الرئيسي لتصدير النفط الخام السعودي قبل أن تزداد أهمية ميناء ينبع على الساحل الغربي مع اندلاع الحرب. ولم ترد شركة أرامكو السعودية أو الحكومة السعودية رسمياً على طلبات التعليق حتى لحظة النشر.

اعتراض الحوثيين لصواريخ وطائرات مسيرة

من جهتهم، أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية مساء الخميس拦截 صاروخين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثية في اتجاه منطقة الرياض، بعد سماع دوي انفجار قوي في العاصمة السعودية قرب منتصف الليل. وأعلن التحالف أيضاً拦截 طائرة مسيرة واحدة بالقرب من ميناء جدة الإسلامي، مؤكداً عدم وقوع إصابات مدنية نتيجة سقوط الشظايا.

كما شملت عمليات الدفاع الجوي拦截 طائرة مسيرة أخرى وصاروخ كروز أطلقته الجماعة في اتجاه المنطقة الغربية من المملكة. وأشارت تقارير سابقة إلى مسئولية الحوثيين عن استهداف مينائي جدة وجازان رداً على القصف الذي تعرض له ميناء الحديدة اليمني.

التطورات العسكرية في ميناء الحديدة

في الجانب اليمني، أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي فجر الأربعاء شن هجوم جديد استهدف قدرات تشغيلية بميناء الحديدة بعد تحذير سابق للإخلاء. وأفادت قناة المسيرة بوقوع ضربات جوية جديدة على الميناء الذي يعتبر البوابة الرئيسية لدخول البضائع إلى مناطق سيطرة الحوثيين في غرب اليمن.

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تتواجد قوات الجماعة المتحالفة مع إيران على بعد نحو 60 كيلومتراً فقط من مدينة عدن، التي تعمل كمقر مؤقت للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في عام 2014. ويهدف التحالف إلى تحييد مصادر التهديد التي تستخدم لاستهداف المدنيين في كلا البلدين.