تصعيد عسكري إقليمي: إسرائيل تدعو جنود الاحتياط وتكثف قصفها على لبنان وحزب الله يرد بهجمات درونية

في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق، أطلقت إسرائيل أوامر لتجنيد جنود الاحتياط وتوسيع ضرباتها في لبنان، ما أسفر عن غارات جوية مكثفة وإصابات متعددة، بينما رد حزب الله بطائرات درون وقذائف مدفعية على مواقع شمال إسرائيل، مما يزيد التوتر الإقليمي.

أصدر الجيش ال إسرائيل ي أوامر طارئة اليوم لتجنيد جنود الاحتياط بهدف توسيع عملياته العسكرية في جنوب لبنان ، ما أدى إلى تصعيد حاد على الساحة ال لبنان ية. ففي غضون عدة ساعات، نفَّذت الطائرات الحربية ال إسرائيل ية ثماني غارات متتالية على بلدة مشغرة في البقاع الغربي، لت形成 ما وصفته هيئة البث الرسمية "حزاماً ناريًا" حول المنطقة.

أسفرت هذه الغارات عن استشهاد خمسة مدنيين وإصابة عدد آخر، مع تزايد عدد الضحايا إلى اثني عشر شخصًا بعد أن واصل فرق الإنقاذ التابعة للهيئات الإسلامية رفع أنقاض المنازل وتحسين المواقف الإنسانية. لم يقتصر القصف على مشغرة فقط، بل امتد إلى مدن وقرى متعددة في جنوب لبنان، شملت النبطية، كفر رمان، عرب صاليم، شحور، ياطر، وحداثا، وجبال البطم، فضلاً عن قصف مدفعي استهدف قريتي صريفا وبرج قلاوية.

في ظل هذه الهجمات المتلاحقة، أصدرت القوات الإسرائيلية إنذارات عاجلة لسكان عدد من القرى في النبطية والجنوب والبقاع، مطالبةً بإخلاء المنازل والابتعاد عن المناطق المستهدفة، ما تسبب في موجات نزوح جماعي، خاصةً من الضواحي الجنوبية للعاصمة بيروت. يأتي هذا التصعيد في إطار ما أعلن عنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من توسيع عمليات القصف ضد "حزب الله" ورفع وتيرة الضربات لتصبح أكثر فتكًا.

شدد نتنياهو في مقطع مصور على ضرورة "سحق حزب الله" وتكثيف الهجمات، مع الإشارة إلى التحديات التي تفرضها طائرات الدرون التي يطلقها الفصيل. كما صرح نتنياهو بأنه وفّق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحق في مواجهة التهديدات على جميع الجبهات. في سياق متصل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي يمينياً متطرفاً عن تخصيص ميزانية خاصة تبلغ ملياري شيكل (ما يعادل 692 مليون دولار) لتطوير منظومات مناهضة للدرون، مخلِّفاً تصريحات استفزازية حول تدمير المباني في بيروت مقابل كل درون متفجر.

كما دعا وزير الأمن القومي إلى قطع التيار الكهربائي عن لبنان والاستيلاء على نهر الزهراني، وإعادة إشعال القتال المكثف. من جانبها، أعلن حزب الله عن تنفيذ هجمات مضادة على مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، مستغلاً طائرات درون انقضاضية وقذائف مدفعية، مستهدفاً تجمعات جنود وآليات في مواقع مثل خيام، ثكنة أفيفيم، مطلة ومستوطنة مسغاف. يأتي هذا الرد في ظل تصاعد العنف وتبادل الاتهامات بين الطرفين، ما يزيد من مخاوف الاستقرار الإقليمي ويجعل من الصعب إيجاد حلول دبلوماسية فورية





