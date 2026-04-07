تصعيد سياسي في أمريكا: دعوات لعزل وزير الدفاع ومطالب بتفعيل تعديل دستوري

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية أزمة سياسية متصاعدة، مع دعوات لعزل وزير الدفاع واتهامات للرئيس ترامب بسلوك متهور. النائبة ياسمين أنصاري تعلن عزمها تقديم لائحة اتهام رسمية لعزل وزير الدفاع بسبب جرائم حرب وانتهاك الدستور. كما تطالب بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور. هذه التطورات تثير قلقاً بشأن الاستقرار السياسي الأمريكي.

تشهد الساحة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية تصعيداً خطيراً ومقلقاً، يتجلى في إعلان النائبة الديمقراطية ياسمين أنصاري عن عزمها تقديم لائحة اتهام رسمية ل عزل وزير الدفاع بيت هيغسث. يأتي هذا التحرك على خلفية اتهامات خطيرة بـ'ارتكاب جرائم حرب ' خلال العمليات العسكرية الجارية في إيران ، بالإضافة إلى اتهامات بتجاوز الصلاحيات الدستورية المخولة للكونجرس، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام أزمة دستورية وسياسية غير مسبوقة.

وفي بيان شديد اللهجة، لم تكتفِ أنصاري بانتقاد وزير الدفاع، بل وجهت سهام نقدها المباشر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أن تصريحاته الأخيرة، بما في ذلك تلك التي أدلى بها خلال مناسبة عيد القيامة، تعكس 'سلوكاً مختلاً' يهدد بدفع البلاد نحو 'حرب مدمرة جديدة بلا نهاية'. وأكدت أن الرئيس، وفق تعبيرها، يلوّح باتخاذ خطوات تنتهك القانون الأمريكي والقانون الدولي، وعلى رأسه اتفاقيات جنيف، مما يثير مخاوف جدية بشأن التزام الولايات المتحدة بالمعايير الدولية وحقوق الإنسان.\تتضمن الاتهامات الموجهة إلى الإدارة الأمريكية اتهامات بالضلوع في استهداف منشآت مدنية داخل إيران، بما في ذلك مدارس ومستشفيات وبنية تحتية حيوية، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للالتزامات القانونية والأخلاقية. وقد طالبت النائبة أنصاري أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس باتخاذ موقف واضح وحاسم، محذرة من أن 'الاستمرار في دعم هذه السياسات سيجعلهم شركاء في المسؤولية' عن أي تداعيات محتملة. وفي خطوة تصعيدية غير مسبوقة، دعت أنصاري إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرون من الدستور الأمريكي، والذي يسمح بنقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه في حال ثبوت عجزه عن أداء مهامه. وأوضحت أن هذا التعديل 'وجد لمثل هذه اللحظات'، معتبرة أن مصير القوات الأمريكية والاستقرار الدولي باتا على المحك، وهو ما يعكس حجم القلق والتوتر السائدين في أروقة السلطة الأمريكية. وتشير هذه الدعوة إلى عمق الأزمة وثقة النائبة بأن الرئيس قد فقد القدرة على قيادة البلاد، مما يجعل التحدي يواجه النظام السياسي الأمريكي في صميمه.\على الرغم من أن تطبيق التعديل الخامس والعشرون يتطلب موافقة نائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة، وهو ما يعد احتمالاً ضعيفاً في ظل التوازنات السياسية الحالية، إلا أن طرحه يعكس حجم التوتر والانقسام العميق داخل المؤسسات الأمريكية. على صعيد آخر، أعلنت أنصاري أنها ستقدم الأسبوع المقبل بنود اتهام رسمية لعزل وزير الدفاع، متهمة إياه بـ'الانتهاك المتكرر للقسم الدستوري'، وتعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر من خلال قرارات عسكرية 'متهورة'. وأشارت إلى حادثة قصف مدرسة للفتيات في إحدى المدن الإيرانية، معتبرة أنها تمثل دليلاً واضحاً على ما وصفته بـ'النهج العدواني غير المنضبط' الذي يتبعه وزير الدفاع. هذه التطورات مجتمعة تلقي بظلالها على المشهد السياسي الأمريكي، وتزيد من حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية وقدرتها على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية. إن هذه الأحداث تتطلب من جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية لضمان استقرار البلاد وتجنب أي تصعيد إضافي قد يجر البلاد إلى أزمات أكبر





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الولايات المتحدة السياسة الأمريكية عزل وزير الدفاع دونالد ترامب جرائم حرب التعديل الخامس والعشرون إيران الكونجرس

United States Latest News, United States Headlines