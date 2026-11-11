تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027: مصر تستعد للمغرب وسوسة تواصل دعم الناشئين

منتخب مصر مواليد 2010 يخوض تدريباته بسوسة استعداداً لمواجهة المغرب في تصفيات أفريقيا، بينما يواصل الاتحاد المصري دعم المنتخبات السنية ومشروع مركز المنتخبات الوطنية.

يخوض منتخب مصر الوطني لمواليد عام 2010، مرانه اليومي ضمن معسكر الاستعدادات الذي تقوده اللجنة المنظمة في مدينة سوسة التونسية. يأتي هذا التحضير الحاسم على أحد الملاعب الفرعية المحلية، تزامناً مع اقتراب الموعد المحدد لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيرها من المنتخب المغربي.

التفاصيل الفنية للتحضيرات في سوسة

تم تحديد موعد المواجهة بين المنتخبين على يوم الجمعة المقبل، في إطار الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين لعام 2027. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان جاهزية اللاعبين القصوى قبل خوض المعركة التي تحمل أهمية قصوى للتأهل.

Also read انطلاق الدورة 47 لمهرجان القاهرة السينمائي وسط تكريمات بارزة

شهدت جلسة التدريب اليوم تنوعاً في الأحمال الرياضية وفقاً لحالة اللاعبين البدنية. حيث خضع اللاعبون الذين شاركوا في المباراة السابقة أمام منتخب تونس أمس، لتدريبات استشفائية وخفيفة تهدف لإعادة توازنهم العضلي. وفي المقابل، أدى باقي عناصر الفريق مراناً كاملاً وشاملاً لاستكمال اللياقة المطلوبة.

استراتيجية دمج الأجيال في مركز المنتخبات

على هامش أنشطة المعسكر التونسي، حرص أنيس بوجلبان، المدير الفني لمنتخب تونس الأولمبي، على تبادل التهاني والتحيات مع عبدالستار صبري، المدير الفني لمنتخب مصر لمواليد 2010. كما التقي كلاهما بالدكتور علاء عبدالعزيز، رئيس البعثة المصرية الرسمية في تونس، لتعزيز أواصر التعاون الرياضي.

Advertisement

وتزامن وجود الجانبين على نفس الملعب، مما عكس روحاً رياضية عالية واهتماماً متبادلاً بالتجارب التدريبية. ويأتي هذا التكامل في الأجواء التدريبية كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير كرة القدم في المنطقة من خلال تبادل الخبرات بين الأجهزة الفنية المختلفة.

جهود دعم المواهب الشابة والقيادة الفنية

في سياق موازٍ داخل مصر، أظهر عمر مرموش، نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، حضوراً داعماً لمنتخب الناشئين مواليد 2009 خلال مواجهتهم الودية أمام نظيرهم الروسي. وتم هذا الدعم المعنوي داخل مركز المنتخبات الوطنية، بهدف متابعة تطور اللاعبين الصغار وتحفيزهم.

كما التقى محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول، بحمادة صدقي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، داخل مقر مركز المنتخبات الوطنية. جاء هذا اللقاء لتعزيز الترابط بين مختلف الفئات العمرية وللمساهمة في توجيه الجهود نحو تطوير الأداء المستقبلي.

أكد هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، فخره الكبير بالمشهد الذي تجمع فيه ناشئي مصر مع نجوم المنتخب الأول. وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو صناعة جيل جديد من اللاعبين قادر على تمثيل الكرة المصرية بمستويات احترافية عالية في المحافل الدولية القادمة.

Advertisement

التحديات المقبلة والدعم المؤسسي للجهاز الفني

شدد هاني أبوريدة على ثقته الكاملة في الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر، مؤكداً دعم مجلس الإدارة الكامل له رغم الضيق الزمني المتاح. وأكد رئيس الاتحاد أنه يتمنى التوفيق والنجاح للجهاز الفني في مهمته الصعبة، خاصة مع قرب موعد المباريات الحاسمة.

كما وجه أبوريدة الشكر الجزيل لحسام حسن وإبراهيم حسن وأفراد الجهاز السابق، تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم خلال فترة توليهم المسؤولية. وعبر عن اعتزازه بالروح الإيجابية القائمة بين لاعبي المنتخبات المختلفة، معتبراً إياها خطوة جوهرية نحو مستقبل أفضل لمستقبل الكرة المصرية.