كشف تصنيف تايمز للتخصصات البينية لعام 2027 عن دخول 37 جامعة مصرية للقائمة العالمية، بزيادة ملحوظة عن العام السابق، مما يعكس تطور البحث العلمي في مصر.

أعلنت مؤسسة تصنيف التايمز للتعليم العالي Times Higher Education عن发布 نتائج تصنيفها للتخصصات البينية Interdisciplinary Science Rankings لعام 2027، لتكشف القائمة الجديدة عن حضور قوي ومؤثر للمؤسسات الأكاديمية المصرية على الصعيد الدولي. أظهرت النتائج الرسمية إدراج ثلاثين وسبعين (37) جامعة مصرية ضمن قائمة الجامعات العالمية التي تم تقييمها في هذا المجال المتخصص، مما يمثل علامة فارقة في مسار تطور المنظومة التعليمية والبحثية في البلاد.

تفاصيل الفئات والمقارنة التاريخية

أظهرت البيانات الصادرة عن تصنيف تايمز أن الجامعات المصرية الثلاثين والسبعين جميعها أُدرجت ضمن الفئة الرقمية 501 إلى 600 عالمياً في مجال التخصصات البينية لعام 2027. وتُعد هذه النتيجة دلالة على اتساع القاعدة البحثية وقدرتها على المنافسة في المناطق المتوسطة من التصنيف العالمي، حيث تم تحديد هذه الفئات بناءً على معايير دقيقة تقيس جودة ومعدل الإنتاج العلمي متعدد التخصصات.

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تعكس الأرقام المسجلة قفزة نوعية ومستمرة مقارنة بالعامين السابقين، حيث سجل التصنيف لعام 2026 وجود 36 جامعة مصرية، مما يعني زيادة جامعة واحدة (1) عن العام الماضي. وبالنظر إلى أبعد من ذلك، نجد أن عدد الجامعات المدرجة قفز بشكل كبير من 27 جامعة في تصنيف عام 2025، مما يعني إضافة عشرة (10) جامعات جديدة إلى القائمة في خلال العامين الماضيين فقط، وهي زيادة تعكس توسعاً حقيقياً في مشاركة المؤسسات التعليمية المختلفة.

منهجية التصنيف والمعايير المعتمدة

يعتمد تصنيف التايمز للتخصصات البينية على هيكلية تقييم صارمة تتكون من ثلاثة محاور رئيسية لقياس جودة الأداء البيني داخل الجامعات، وهي مدخلات وعمليات ومخرجات. يخصص المحور الأول الخاص بالمدخلات نسبة 19% من التقييم، ويركز بشكل أساسي على حجم التمويل الموجه خصيصاً للأبحاث البينية، بالإضافة إلى مدى تمويل الصناعة لهذه الأبحاث ومشاريعها المشتركة مع الجامعات.

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أما المحور الثاني، والذي يمثل العمليات، فيحصل على نسبة 16% من الدرجة النهائية، ويشمل البنية المؤسسية الداعمة للنجاح البحثي، مثل السياسات الأكاديمية المعتمدة، وجودة المرافق المتاحة للباحثين، ونظم الترقية الأكاديمية التي تشجع على التعاون بين التخصصات. يهدف هذا المحور إلى قياس مدى جاهزية البيئة الجامعية لتسهيل العمل المشترك والمتشابك بين الفرق البحثية المختلفة.

يشكل المحور الثالث والأهم، المخرجات، الجزء الأكبر من التقييم بنسبة 65%، وهو المعيار الحاسم الذي يحدد جودة البحث نفسه. يشمل هذا المحور حجم المنشورات العلمية البينية وجودتها، ونسبة الأبحاث التي تتجاوز حدود التخصص التقليدي لتعالج قضايا معقدة، ومدى تأثيرها العلمي المقاس بالمراجع، إضافة إلى السمعة البحثية الدولية للجامعات ومستشاريها في هذا المجال المتخصص.

توزيع المؤسسات التعليمية المشاركة

تتسم المشاركة المصرية في هذا التصنيف بتنوع كبير يشمل مختلف روافد منظومة التعليم العالي، حيث تظهر النتائج اتساعاً في مشاركة الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة والجامعات الأهلية. هذا التنوع يشير إلى أن الاهتمام بالأبحاث البينية لم يعد حصرية على مؤسسة تعليمية واحدة، بل أصبح استراتيجية معتمدة عبر طيف واسع من الكيانات التعليمية التي تسعى لتعزيز مكانتها البحثية وتحسين تصنيفها العالمي.

يُلاحظ في النتائج أيضاً تقدم العديد من الجامعات المصرية في موقعها داخل فئات التصنيف مقارنة بالدورات السابقة، مما يدل على تحسينات ملموسة في الأداء الفردي لهذه المؤسسات. هذا التقدم الفردي يضاف إلى الزيادة العددية في عدد الجامعات المدرجة، ليرسم صورة شاملة عن تحسن مستوى البحث العلمي متعدد التخصصات في مصر، سواء من حيث الكمية أو الجودة.

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الأثر المستقبلي على المنظومة الأكاديمية

يعكس هذا الحضور المتزايد في تصنيف تايمز للتخصصات البينية اتساع حضور الجامعات المصرية في المحافل الدولية المتخصصة، ويدفع نحو مزيد من الاستثمار في البنية التحتية البحثية والتعاون الصناعي. من المتوقع أن تؤدي هذه النتائج إلى تحفيز المزيد من الجامعات على تبني سياسات تشجع على العمل متعدد التخصصات، وتحسين جودة المنشورات العلمية، والسعي لزيادة التمويل الموجه لهذه الأبحاث الاستراتيجية لتعزيز مكانة مصر الأكاديمية.