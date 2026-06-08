تضاعف المخاوف بشأن تأثير درجات الحرارة المرتفعة على كأس العالم 2026

تتزايد المخاوف بشأن تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الجماهير واللاعبين خلال انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع اقتراب البطولة التي ستقام خلال أشهر الصيف في عدد من المدن المعروفة بمناخها الحار والرطب.

تتزايد المخاوف بشأن تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الجماهير واللاعبين خلال انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع اقتراب البطولة التي ستقام خلال أشهر الصيف في عدد من المدن المعروفة بمناخها الحار والرطب.

وفي استجابة للانتقادات المتعلقة بإجراءات السلامة، تراجعت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قراره السابق بحظر إدخال زجاجات المياه إلى الملاعب، ليسمح للجماهير بإدخال زجاجة مياه صغيرة ومغلقة داخل الملاعب في الولايات المتحدة وكندا، بينما لم يؤكد بعد ما إذا كان القرار سيشمل الملاعب المكسيكية. وبحسب بيانات تاريخية لهيئات الأرصاد الجوية المحلية، فإن درجات الحرارة المتوقعة خلال فترة البطولة، الممتدة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو، ستختلف بشكل كبير بين المدن المضيفة.

، إذ يبلغ متوسط درجات الحرارة العظمى نحو 33 درجة مئوية في يونيو، وترتفع إلى قرابة 36 درجة مئوية في يوليو، مع تسجيل أكثر من 20 يومًا تتجاوز فيها الحرارة 32 درجة مئوية. وتشهد هيوستن أجواء شديدة الحرارة والرطوبة، بمتوسط حرارة يقترب من 33 إلى 34 درجة مئوية خلال فترة البطولة، إضافة إلى أمطار صيفية غزيرة وعواصف رعدية متكررة.

وفي أتلانتا، تصل درجات الحرارة إلى 32 درجة مئوية أو أكثر خلال نحو نصف أيام البطولة، بينما تسجل ميامي مستويات مرتفعة من الحرارة والرطوبة مع أمطار صيفية كثيفة. بطقس أكثر اعتدالاً بفضل تأثير المحيط الهادئ، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 25 و28 درجة مئوية، مع ندرة هطول الأمطار خلال فترة المنافسات. أما سياتل، فتشهد أجواء صيفية معتدلة تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية، مع معدلات أمطار منخفضة نسبياً مقارنة ببقية المدن الأمريكية.

وفي بوسطن وفيلادلفيا ونيويورك، تكون الأجواء حارة نسبياً خلال فترة البطولة، مع تزايد موجات الحر في السنوات الأخيرة وارتفاع عدد الأيام التي تتجاوز فيها الحرارة 29 درجة مئوية. تعد سان فرانسيسكو المدينة الأكثر اعتدالاً بين جميع المدن المضيفة، إذ لا يتجاوز متوسط درجات الحرارة العظمى 19 درجة مئوية خلال شهري يونيو ويوليو، بينما تبقى موجات الحر الشديدة نادرة للغاية.

وإلى جانب الحرارة المرتفعة، ستواجه بعض المدن المضيفة معدلات مرتفعة من الأمطار والعواصف الرعدية، خاصة هيوستن وميامي وكانساس سيتي، حيث تسجل هذه المدن كميات أمطار كبيرة خلال أشهر الصيف، غالباً في صورة زخات غزيرة قصيرة المدة. وتشير التوقعات إلى أن الظروف المناخية ستكون عاملاً مؤثراً في نسخة 2026 من كأس العالم، ما يدفع الجهات المنظمة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لحماية الجماهير واللاعبين من مخاطر الإجهاد الحراري والجفاف





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كأس العالم 2026،درجات الحرارة المرتفعة،جماهير،لاعب

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