تتوالى رسائل التعزية من القادة العرب والإسلاميين والدول المجاورة لمصر إثر حادث حريق الدائري بالوراق، مؤكدين تضامنهم مع القاهرة وأسر الضحايا.

توالت ردود الفعل الدولية والإقليمية المؤكدة للتضامن مع مصر ، عقب الحادث الأليم الذي شهدته محافظة الجيزة، وتحديداً منطقة الوراق، والذي خلف خسائر فادحة في الأرواح وأحدث موجة من الحزن والصدمة في الأوساط الشعبية والسياسية. وقد جاءت هذه الرسائل التعزية من أعلى المستويات الرسمية، لتعبر عن عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع مصر بأممها وشعوبها الشقيقة.

تضامن العراق مع مصر في مصاب الوراق

أعلن الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، عن تلقيه نبأ الحريق المؤسف في جمهورية مصر العربية بقلوب يملؤها الحزن والأسى، متقدماً باسم الشعب العراقي وباسمه شخصياً، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى الشعب المصري الشقيق وإلى أسر الضحايا.

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وأكدت وزارة خارجية جمهورية العراق في بيان رسمي، تضامن العراق الكامل ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية، مشاطرةً لحكومة وشعب مصر مشاعر الحزن والألم الناجمة عن هذه الخسائر البشرية الفادحة. وقد جددت الخارجية العراقية موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب مصر في مواجهة مختلف الظروف والتحديات، انطلاقاً من أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين.

كما أعربت وزارة الخارجية العراقية عن أملها في أن تتجاوز جمهورية مصر العربية آثار هذا الحادث المأساوي، وأن يحفظ الله شعبها الشقيق من كل مكروه، وأن يديم عليها الأمن والسلامة والاستقرار في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

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مواقف فلسطينية وخليجية راسخة

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقية تعزية مباشرة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا الحادث الأليم، معرباً باسمه وباسم دولة فلسطين وشعبها عن خالص التعازي وصادق المواساة. وأكد الرئيس الفلسطيني تضامن فلسطين ووقوفها إلى جانب مصر في هذا المصاب الجلل، داعياً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية مصر العربية، حكومةً وشعباً، مؤكدة تضامن دولة فلسطين ووقوفها إلى جانب مصر، متقدمة بالتعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، متمنية أن يلهم الله ذويهم الصبر والسلوان.

في المنامة، أكدت وزارة الخارجية البحرينية، تضامن المملكة مع مصر، قيادةً وحكومةً وشعباً، إثر الحادث، معربة عن خالص تعازي مملكة البحرين وصادق مواساتها إلى حكومة مصر وشعبها، وإلى أسر الضحايا وذويهم. وسألت المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها ويديم عليها الأمن والاستقرار والازدهار.

دعم إسلامي وليبي ودبلوماسي متواصل

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعباً، مؤكداً تضامن المنظمة الكامل ووقوفها إلى جانب مصر في هذا الظرف الإنساني الصعب. وتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، إثر الحريق المؤسف. وأكد تضامن دول المجلس مع مصر في هذا المصاب الجلل، معرباً عن بالغ الحزن والأسى لما خلفه الحادث من خسائر في الأرواح والقلوب.

في ليبيا، قدم نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، الفريق صدام حفتر، التعازي إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري في ضحايا الحادث، قائلاً إنه تلقى نبأ الحريق الذي شهده الطريق الدائري ببالغ الحزن والأسى. وأعلن الفريق صدام حفتر تضامنه الصادق ووقوفه إلى جانب أشقائنا في جمهورية مصر العربية في هذا الظرف الأليم.

كما تقدم السفير عبدالمطلب ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، وأعضاء البعثة الدبلوماسية، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

من جانبه، أعرب السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعباً، في ضحايا الحادث، مشيراً إلى عمق العلاقات المتميزة بين البلدين.