تضامن عربي واسع مع مصر عقب استشهاد ضابطين في المنطقة الجنوبية

عبر القادة العرب عن تضامهم مع مصر بعد هرجة جنوب البلاد التي اسفرت عن استشهاد ضابطين من حرس الحدود والجيش. السعودية والكويت والبحرين والأردن ادانوا الهجوم وادعوا الأمن والاستقرار.

في خطوة تعكس وحدة الموقف العربي تجاه التهديدات الأمنية، تصدرت أخبار الاعتداء المسلح في جنوب مصر عناوين الأخبار، حيث أدانت عدة دول عربية هذا الحادث المؤسف الذي أسفر عن استشهاد ضابطين. وقد جاءت ردود الفعل من عواصم عربية رئيسية، بما في ذلك الرياض و الكويت والمنامة ومسقط، للتعبير عن تأييدها المطلق ل مصر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها.

تضامن سعودي مع مصر

أعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها لأشد العبارات الاعتداء المسلح الغادر الذي تعرضت له المنطقة الجنوبية في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي تعازيها الخالص لذوي الشهداء، وكذلك لحكومة وشعب مصر، مؤكدة تضامنها الكامل مع مصر في التصدي لأي محاولة للنيل من أمنها.

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مواقف كويتية وبحرينية

من جانبها، عبرت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها لهذا الاعتداء المسلح، مشددة على تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. وأعربت الخارجية الكويتية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب جمهورية مصر العربية وإلى أسر الضحايا، داعية الله أن يتغمدهم برحمته.

كما أعربت مملكة البحرين عن تعاطفها العميق مع جمهورية مصر العربية جراء استشهاد ضابطي القوات المسلحة. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيانها تضامن مملكة البحرين الكامل مع مصر، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وبسط سيادتها على كامل أراضيها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية وغير المشروعة.

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مواقف أردنية وعمانية

في عمان، أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداء المسلح الغادر في المنطقة الجنوبية بجمهورية مصر العربية. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية السفير فؤاد المجالي، وقوف المملكة الأردنية الهاشمية وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب مصر، معربًا عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضابطين.

تأتي هذه الموقفيات العربية الموحدة لتعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية، وتظهر أن أمنها يعتبر أولوية مشتركة للدول العربية. وقد أكد المسؤولون في الرياض والكويت والمنامة وعمان أن هذه الأنشطة الإجرامية لن تؤثر على الاستقرار الإقليمي، بل ستواجهها مصر بتضامن عربي كامل.