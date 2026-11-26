تتوالى رسائل التعازي من القادة العرب والدول الإسلامية والدولية لمصر إثر حادث الحريق المأساوي في دائري الوراق بالجيزة، مؤكدين تضامنهم ووقوفهم مع الشعب المصري.

تلقت جمهورية مصر العربية موجة قوية من رسائل التعزية والتضامن من مختلف أنحاء العالم، بعد وقوع حادث حريق مأساوي على الطريق الدائري في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات بين المواطنين. وقد تجلت هذه المواقف الدبلوماسية والإنسانية عبر رسائل رسمية من رؤساء دول، ومسؤولين كبار، ومؤسسات برلمانية وكنسية، بالإضافة إلى منظمات إقليمية ودولية تعبر عن حزنهم العميق وتدعم الحكومة المصرية في هذا الوقت الصعب.

مواقف عربية وإسلامية راسخة تضامناً مع مصر

أكد الرئيس العراقي في بيان رسمي أنه تلقى نبأ الحريق المؤسف في منطقة الوارور بقلوب يملؤها الحزن والأسى، موكداً تضامن العراق الكامل مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق. وقال باسم الشعب العراقي وباسمه شخصياً إنه يتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري، وإلى أسر الضحايا، متمنياً للمتوفين الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل، ومجديداً وقوف العراق بجانب مصر في مواجهة التحديات انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة.

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من جانبه، بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برقية تعزية إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً باسم دولة فلسطين وشعبها عن خالص التعازي وصادق المواساة. وأكد الرئيس الفلسطيني تضامن فلسطين ووقوفها إلى جانب مصر في هذا المصاب الأليم، داعياً الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عبر الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن خالص تعازيها لقيادة وحكومة وشعب مصر في ضحايا الحادث الأليم. وأكد الأمين العام تضامن المنظمة الكامل ووقوفها إلى جانب مصر في هذا الظرف الإنساني الصعب، متوجهاً بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

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دعم خليجي وليبي ودولي للحكومة والشعب المصري

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية إثر الحريق، مؤكداً تضامن دول المجلس مع مصر في هذا المصاب الجلل. وسأل البديوي المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بمغفرته ورحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

في ليبيا، قدم نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي الفريق صدام حفتر، التعازي إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري في ضحايا الحادث. وقد أعرب الفريق حفتر عن تضامنه الصادق ووقوفه مع أشقائنا في جمهورية مصر العربية في هذا الظرف الأليم، سائلاً الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل. كما تقدم السفير عبد المطلب ثابت مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية بجمع البعثة الدبلوماسية بخالص التعازي والتضامن.

كما أعرب السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في ضحايا الحادث، معرباً عن أمله في تجاوز آثار هذا الحادث الأليم والعودة إلى الحياة الطبيعية بأسرع وقت ممكن.

التنظيم الإداري ومكافحة آثار الحادث

في خطوة إدارية موازية، أبلغت وزارة التخطيط والإدارة بأن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري قد انتهت من إعداد الهياكل التنظيمية الجديدة لمديريات التموين في مختلف المحافظات، مما يعكس حرص الدولة على ضبط منظومة الخدمات الأساسية رغم الظروف الصعبة. وتأتي هذه الهياكل التنظيمية الجديدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية ومواجهة التحديات التي قد تؤثر على توريد السلع الأساسية للأ citizens.

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فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي، قدمت الأحزاب السياسية الدعم والمساندة لأسر ضحايا حادث دائري الوراق بمحافظة الجيزة، تأكيداً على التماسك الاجتماعي والدعم النفسي والمادي للعائلات المتضررة. وقد توالت رسائل التعازي من رؤساء دول ومسئولين ومؤسسات رسمية وبرلمانية وكنسية ومنظمات إقليمية ودولية، معربين عن خالص التعازي لأسر الضحايا، ومؤكدين تضامنهم مع مصر في هذا الحادث، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.