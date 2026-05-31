تضيع آمال كريس ريتشاردز في كأس العالم بسبب إصابة في الكاحل

تضاءلت آمال كريس ريتشاردز في تمثيل الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم على أرضها بسبب إصابة في ال كاحل ، حيث استبعده المدرب ماوريسيو بوكيتينو من تشكيلة المنتخب في المباراة الودية التحضيرية ضد السنغال اليوم الأحد.

كان ريتشاردز قد تعرض لتمزق في رباطين في كاحله خلال مباراة فريقه كريستال بالاس ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر، والتي انتهت بالتعادل 2-2، ولم يشارك في فوز فريقه في نهائي دوري المؤتمرات الأوروبي. وقال بوكيتينو للصحفيين:قررنا بالتشاور مع كريس، والجهاز الطبي، وفريق الأداء، عدم انضمامه إلى المجموعة التي ستتواجد في ولاية كارولينا الشمالية لمواجهة السنغال غدًا. وأضاف:أعتقد أنه بحاجة إلى مواصلة برنامجه التأهيلي، وأعتقد أن من الأفضل له البقاء هنا والتخطيط للتدريب وإعادة تقييم حالته الأسبوع المقبل.

وتابع:منذ وصول ريتشاردز، كنت أسأل (المدرب المساعد) جيسوس مئة مرة: (ما رأيك؟ ما المعلومات المتوفرة لدينا؟ ). وكان جوابه: (انتظر، انتظر، انتظر، انتظر).

نعم، من المبكر جدًا الحكم. علينا أن ننتظر ونرى. الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة. أضاف بوكيتينو أن المدافع تيم ريم، الذي خاض 80 مباراة مع المنتخب الأمريكي، قد تم اختياره قائداً للفريق.

وتابع بوكيتينو:أنا ممتنٌ للغاية لوجوده معنا، فهو قائدٌ رائع، ليس فقط داخل الملعب، بل وربما الأهم من ذلك، خارجه. وأتم:أعتقد أنه يمتلك الخبرة والقدرة على أن يكون القائد الذي نريده، القائد الإيجابي. مشوار أمريكاويستهل المنتخب الأمريكي، الذي يستضيف كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك وكندا، مشواره في المجموعة الرابعة بمواجهة باراجواي في 12 يونيو على ملعب سوفي بالقرب من لوس أنجلوس





