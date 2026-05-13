بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لصرف الأسمدة خلال الموسم الزراعي الصيفي 2026، تعتمد بشكل كامل على "كارت الفلاح الذكي"، في إطار خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي داخل القطاع الزراعي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون تسريب أو تلاعب. وتستهدف المنظومة الجديدة إنهاء التعاملات النقدية داخل الجمعيات الزراعية بشكل كامل، حيث يتم صرف الأسمدة المدعمة عبر ماكينات نقاط البيع الإلكترونية المنتشرة في مختلف المحافظات، مع متابعة دقيقة من وزارة الزراعة لضمان انضباط عمليات التوزيع وسرعة حل أي مشكلات قد تطرأ خلال الصرف.

وتستهدف المنظومة الجديدة إنهاء التعاملات النقدية داخل الجمعيات الزراعية بشكل كامل، حيث يتم صرف الأسمدة المدعمة عبر ماكينات نقاط البيع الإلكترونية المنتشرة في مختلف المحافظات، مع متابعة دقيقة من وزارة الزراعة لضمان انضباط عمليات التوزيع وسرعة حل أي مشكلات قد تطرأ خلال الصرف. أهداف المنظومة: 1. ضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين. 2. منع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء. 3.

تحقيق العدالة في التوزيع بين الحيازات الزراعية المختلفة. 4. إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار داخل القطاع الزراعي. آلية التطبيق: 1. المخزون المتاح من الأسمدة المدعمة يبلغ نحو 6.6 مليون شيكارة من اليوريا والنترات في المرحلة الأولى. 2.

يتم توزيعها من خلال أكثر من 5500 ماكينة إلكترونية (POS)، بما يضمن تغطية جميع المحافظات الزراعية بشكل منظم وشفاف. 3. يعد "كارت الفلاح الذكي" بمثابة بطاقة رقمية تحتوي على بيانات المزارع ومساحة الأرض والمحاصيل المزروعة. 4. يُستخدم في صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي والدعم الحكومي، إلى جانب إمكانية الاستفادة منه في الحصول على خدمات وقروض زراعية مختلفة. 5. الاعتماد عليه كوسيلة دفع إلكترونية بديلة عن النقد.

دعم مباشر ومنع تسرب الأسمدة: تهدف المنظومة إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، ومنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، إضافة إلى تحقيق العدالة في التوزيع بين الحيازات الزراعية المختلفة. الحد من فرص الفساد الإداري: من جانبه، قال حسين أبو صدام إن كارت الفلاح الذكي يُعد حيازة زراعية مميكنة تهدف إلى استبدال الحيازة الورقية التقليدية، في إطار التحول نحو الزراعة الرقمية في مصر.

وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تطبيق المنظومة يتطلب ميكنة جميع الجمعيات الزراعية وتجهيزها بأجهزة الكمبيوتر، بما يسهم في حصر المحاصيل والمساحات الزراعية بدقة على مستوى الجمهورية. لفت إلى أن استخراج الكارت يقتصر على مالك الأرض فقط، ولا يُتاح للمستأجر، لكنه يمكن أن يُستخدم من جانب أشخاص آخرين بتفويض من المالك. وأشار إلى أن الكارت يضمن وصول الدعم لمستحقيه بشكل مباشر، لأن التعامل يتم إلكترونيًا بعيدًا عن التدخل البشري، ما يقلل فرص الفساد الإداري أو الوساطة.

أكد أبو صدام أن الكارت يحافظ على حقوق الفلاح بصورة أكبر مقارنة بالدفاتر الورقية القديمة التي كانت عرضة للتلف أو الفقدان، خاصة فيما يتعلق بصرف الأسمدة والمستلزمات الزراعية، موضحًا أن المنظومة الجديدة ستقضي على الروتين وتضمن العدالة والشفافية في تقديم الخدمات الزراعية للفلاحين





