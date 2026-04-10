تطبيق قرار تعديل مواعيد غلق المحال التجارية: غلق الساعة 11 مساءً حتى 27 أبريل

بدء تطبيق قرار تعديل مواعيد غلق المحال التجارية، والإغلاق في الساعة 11 مساءً حتى 27 أبريل. حملات رقابية مشددة على المحال، وعقوبات صارمة تنتظر المخالفين لقانون المحال العامة.

يبدأ اليوم الجمعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل مواعيد غلق المحال التجارية، والذي يقضي بتحديد موعد الإغلاق في الساعة الحادية عشرة مساءً، وذلك حتى يوم 27 أبريل الجاري. يأتي هذا القرار في سياق التعديلات الجديدة التي طرأت على مواعيد عمل المحال التجارية، ويهدف إلى تنظيم ساعات العمل اليومية وتوحيدها، مع منح أصحاب المحال التجارية فترة تشغيل أطول.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ العمل التجاري وتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل التجاري. وقد لاقى هذا القرار استحسانًا من قبل العديد من أصحاب المحال التجارية، الذين يرون فيه فرصة لزيادة الإيرادات وتحسين الأداء الاقتصادي، كما أنه يساهم في توفير بيئة عمل أكثر تنظيمًا واستقرارًا. وقد أشاد الإعلامي أحمد موسى بقرار رئيس الوزراء، معتبرًا أنه خطوة إيجابية نحو تحسين القطاع التجاري. \وتزامنت هذه القرارات مع حملات رقابية مكثفة على المحال التجارية في مختلف المحافظات، حيث شدد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة، وأمر بتشميع 31 محلًا مخالفًا. كما شهدت محافظة الغربية واقعة غريبة تمثلت في ضبط بجعة داخل أحد المحال التجارية المتخصصة في بيع الأسماك في مدينة طنطا، مما استدعى تدخل الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي سياق متصل، تتجه محافظة أسوان نحو تحسين الصورة البصرية للمحال التجارية من خلال توحيد اللافتات وفرض نظام موحد، وذلك في إطار جهود المحافظة لتجميل المدن وتحسين المظهر العام، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحسين جودة الحياة. وقد أكدت السلطات المحلية على ضرورة الالتزام بقانون المحال العامة، مشددة على العقوبات الصارمة التي تنتظر المخالفين، والتي تشمل الغرامات المالية الكبيرة والاعتقال في بعض الحالات. وقد حثت السلطات أصحاب المحال التجارية على ضرورة الاطلاع على القانون والالتزام بمواعيد الغلق الجديدة لتجنب العقوبات.\من الجدير بالذكر أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ينص على فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة، بهدف تحقيق الانضباط وتطبيق القانون على الجميع. تتضمن هذه العقوبات غرامات مالية تصل إلى 20 ألف جنيه لمجرد مخالفة مواعيد التشغيل المحددة، ويمكن أن تتضاعف هذه الغرامات في حالة تكرار المخالفة. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القانون عقوبة الغلق الإداري للمحل في حال تكرار المخالفة، وفي الحالات الأكثر خطورة، يتم سحب الترخيص نهائيًا. كما ينص القانون على عقوبات إضافية على الأنشطة غير المرخصة، حيث تتراوح الغرامة بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه، ويمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود، بالإضافة إلى غلق المنشأة على نفقة المخالف. هذه الإجراءات القانونية تهدف إلى ردع المخالفين وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل التجاري، وحماية حقوق المستهلكين وأصحاب المحال التجارية على حد سواء. وتؤكد الحكومة على عزمها على تطبيق القانون بحزم وشفافية لضمان بيئة تجارية عادلة ومنظمة





