تطهير خطوط الصرف الصحي ببشتيل.. وانقطاع مؤقت لمياه الشرب

تعلن محافظة الجيزة عن أعمال تطهير جارية بخطوط الصرف الصحي بمنطقة الغنامية ببشتيل، مما سيؤدي إلى انقطاع مؤقت لمياه الشرب لعدة ساعات. المحافظ يشدد على الالتزام بالمواعيد وتوفير سيارات مياه بديلة.

أكدت محافظة الجيزة استمرار جهودها الحثيثة لمعالجة مشكلات البنية التحتية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين جودة الحياة للمواطنين. في هذا السياق، أعلنت المحافظة عن بدء أعمال تطهير وصيانة مكثفة لخطوط شبكات الصرف الصحي في منطقة الغنامية بشتيل ، والتي شهدت مؤخرًا تكرارًا لمشكلات الطفوحات الداخلية التي أثرت سلبًا على حياة السكان.

وفي إطار هذه الأعمال، صرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية ستتضمن قطعًا مؤقتًا لخدمة مياه الشرب. سيبدأ انقطاع المياه في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة الموافق السابع عشر من أبريل لعام ألفين وستة وعشرين، وسيستمر حتى تمام الساعة الثانية ظهرًا من يوم السبت التالي، الموافق الثامن عشر من نفس الشهر. تهدف هذه الخطوة لضمان إنجاز أعمال الصيانة والتطهير بكفاءة وفعالية، وتفادي أي تعارضات قد تعيق سير العمل أو تزيد من مدته.

وقد حددت الشركة الشوارع الرئيسية التي ستتأثر بهذا الانقطاع، وتشمل هذه الشوارع شارع الحرية (بقسميه الأيمن والأيسر)، بالإضافة إلى شارع الغنامية، وشارع جمال عبد الناصر، وشارع المسابك. وقد شدد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بشكل مباشر على مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام الدقيق بالمواعيد المعلنة لهذه الأعمال. كما وجه المحافظ بضرورة العمل على تقليص الفترة الزمنية للانقطاع قدر الإمكان، مع التأكيد على أهمية عودة ضخ المياه إلى طبيعتها فور الانتهاء من الأعمال دون أي تأخير.

وللتخفيف من أعباء هذا الانقطاع المؤقت على المواطنين، فقد كلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات مياه شرب نظيفة وصالحة للاستخدام الآدمي. يمكن للمواطنين الذين يحتاجون إلى هذه الخدمة طلبها مباشرة عبر الاتصال بالخط الساخن المخصص للشركة، وهو الرقم 125. تهدف هذه الإجراءات الاحترازية إلى ضمان توفر المياه الضرورية للأغراض الأساسية خلال فترة الأعمال.

تأتي هذه الجهود في سياق توجيهات حكومية مستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على إيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تواجه البنية التحتية في مختلف المناطق. وتؤكد المحافظة التزامها بتوفير بيئة معيشية أفضل لجميع سكان الجيزة، من خلال تنفيذ مشروعات تطوير شاملة ومتابعة دقيقة لجميع الأعمال الخدمية. كما تعكس هذه الاستجابة السريعة لحل مشكلات الصرف الصحي اهتمامًا بالغًا بصحة وسلامة المواطنين، ومنع انتشار الأمراض المرتبطة بتلوث البيئة.

الجهود المتواصلة التي تبذلها محافظة الجيزة في مجالات البنية التحتية لا تقتصر على أعمال الصيانة الطارئة، بل تشمل أيضًا التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل لمواجهة التحديات المستقبلية. تهدف هذه المشاريع إلى تطوير شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب لتواكب النمو السكاني المتزايد وتلبية الاحتياجات المتجددة للمدينة. ويشمل ذلك تحديث المحطات، ورفع كفاءة شبكات التوزيع، واستخدام أحدث التقنيات في معالجة المياه وإدارة المخلفات. إن الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية يعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة بشكل عام. كما أن هناك وعيًا متزايدًا بأهمية الاستدامة البيئية، حيث تسعى المحافظة لدمج الممارسات الصديقة للبيئة في جميع مشاريعها، بما في ذلك تقليل استهلاك المياه وترشيد استهلاك الطاقة في تشغيل محطات المعالجة





