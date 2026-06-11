تغطية الأخبار الرئيسية تشمل زيادة ميزانية الأجور في الموازنة الجديدة بنسبة 21% لتصل إلى 822.7 مليار جنيه، ومتابعة السيسي لملف حوكمة التعيينات والترقيات، واجتماع وزير الخارجية مع نظيره الباكستاني لخفض التصعيد، وبداية استقبال تظلمات بطاقات التموين من يوم 14 يونيه.

يشهد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد ارتفاعاً ملحوظاً في بند الأجور حيث قفزت إلى 822.7 مليار جنيه مصري بمعدل نمو بلغ واحدًا وعشرين بالمائة.

ويأتي هذا الزيادة كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، من خلال تخصيص موارد كافية للأجور والرواتب في القطاعات الحكومية المختلفة. وقد أكدت تقارير وزارة المالية على أن هذه الزيادة تعكس الت commitment الحكومي نحو دعم العاملين في الدولة وتطبيق policies سليمة لإدارة补水. كما يتابع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات والترقيات الجديدة في الدولة، حيث genotype عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لضمان الشفافية والكفاءة في التوظيف والترقية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة البيروقراطية وتحقيق العدالة في توزيع الوظائف العامة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين من خلال آليات واضحة ومحددة للترقيات بناءً على الجدارة والأداء. في تطورات إقليمية أخرى، التقى وزير الخارجية المصري مع نظيره الباكستاني لبحث التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لخفض التصعيد في المنطقة. وشهد اللقاء تأكيداً على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياسة الخارجية耗能. كما ناقش الجانبان سبل دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والتنسيق في المحافل الدولية تجاه القضايا المشتركة.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء استقبال تظلمات المواطنين المتضررين من توقف بطاقات التموين الخاصة بهم عن صرف السلع التموينية والخبز بداية من يوم الأحد 14 يونيه. وطلبت الوزارة من المواطنين المتضررين تحديث بياناتهم المتعلقة بالدخل وامتلاك السيارة والحيازة الزراعية عبر ملء استمارة تحديث البيانات. كما يمكن للمتضررين التقدم بتظلم مرفق معه المستندات الدالة على إتمام تحديث البيانات من خلال مكاتب التموين بالمحافظات.

وحددت الوزارة إرسال رقم وتاريخ التظلم مقترناً سبب الحذف إلى مركز خدمة العملاء على الخط الساخن رقم 19959. وتقوم المديريات بدورها بإرسال كشوف دورية كل 10 أيام ببيانات المواطنين ممن قدموا تظلمات، على أن تُرسل هذه البيانات إلى الوزارة كل 15 يوماً لمتابعة حسمها. هذا وتعمل الوزارة على ضمان وصول السلع التموينية والخبز للمستحقين بشكل منتظم، مع متابعة أماكن بيع السلع الغذائية والمسلتزمات المنزلية بأقل الأسعار لتحقيق Saved للمواطنين





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ميزانية الأجور الموازنة الجديدة حوكمة التعيينات بطاقات التموين تظلمات التموين

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