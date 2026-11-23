مقال شامل يغطي إعلان البرهان حول مستقبل السودان، وتحذيرات البعثة الليبية من هجمات بنغازي، وارتفاع الذهب، وتوقعات الأرصاد الجوية للفترة من 24 إلى 28 نوفمبر 2026.

في أحدث المستجدات السياسية والاقتصادية، أكد القائد العسكري السودان ي عبد الفتاح البرهان أن المستقبل في السودان لا يرحم الميليشيا المتمردة، مشدداً على أن لا مجال للمهادنة أو التراجع في مواجهة العمليات المسلحة. وفي الوقت نفسه، حذر الممثل الخاص للبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة من التداعيات الخطيرة لهجمات ميناء بنغازي ، في إشارة إلى تدهور الأوضاع الأمنية في شرق ليبيا. كما أفادت وزارة الصحة الليبية بإصابات طفيفة بين أفراد طاقم سفينة تجارية مستهدفة قبالة سواحل بنغازي ، مما يضيف بُعداً جديداً للأزمة الاقتصادية والسياسية في المنطقة.

موقف البرهان بشأن الميليشيا المتمردة في السودان

أعلن البرهان بشكل صريح وحاسم أنه لا مكان للميليشيا المتمردة في مستقبل السودان، مما يشير إلى استمرار الجهود العسكرية والسياسية لإخضاع القوى المعارضة وإحلال الاستقرار. وأكد البرهان رفضه التام لأي تراجع أو مهادنة مع تلك القوات، في خطوة تعكس تشدداً في المواقف الحكومية تجاه القوى المتمردة التي تعيق عملية الانتقال السياسي والأمني.

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التداعيات الأمنية لهجمات ميناء بنغازي

في السياق الليبي، حذر الممثل الخاص للبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة من تداعيات هجمات ميناء بنغازي، مشيراً إلى أن هذه الهجمات لا تهدد الأمن المحلي فحسب، بل قد تمتد لتؤثر على الاستقرار الإقليمي والتجارة البحرية. وأكدت وزارة الصحة الليبية أن هناك إصابات طفيفة بين أفراد طاقم السفينة التجارية المستهدفة قبالة بنغازي، مما يسلط الضوء على استمرار التهديدات التي تواجه الحركة البحرية والشحن الدولي في waters المنطقة.

توقعات الأرصاد الجوية للفترة من 24 إلى 28 نوفمبر

من الثلاثاء 24 نوفمبر إلى السبت 28 نوفمبر 2026، يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مع حالة من الحر على جنوب الصعيد، وميل للبرودة إلى البرد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق. وأكدت الأرصاد استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية من (21 إلى 23)، والقاهرة والوجه البحري من (24 إلى 25)، وشمال الصعيد من (24 إلى 26).

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ارتفاع الذهب وتأثيره على الأسواق المحلية

ارتفع الذهب بنسبة 2% في المعاملات الفورية ليصل إلى 3603.13 دولارا للأونصة، مما يعكس تفاعلاً قوياً من المستثمرين تجاه المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. وهذا الارتفاع في أسعار المعدن النفيس يمثل مؤشرًا على زيادة المخاوف لدى المستثمرين، خاصة في ظل التوترات السياسية في السودان وليبيا.