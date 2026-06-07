تطورات عسكرية في لبنان وتصعيد في مضيق هرمز

تقرير ميداني يركز على الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في قضاء النبطية اللبناني، وتمديد العمليات البرية الإسرائيلية، والغارات الجوية، وتحذيرات جديدة للسكان. كما يسلط الضوء على تصعيد في مضيق هرمز واستهداف سفن أمريكية، مع ذكر توجيهات رئاسية مصرية في القطاع الصحي ومقترحات اليونيسيف لحماية الأطفال.

في تطورات ميدانية جديدة على الساحة ال لبنان ية، كثفت قوات حزب الله هجماتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشمالية من نهر الليطاني. وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت بأن الجيش الإسرائيلي يحاول توسيع عملياته البرية في قضاء النبطية ، وخاصة تجاه بلدتي ميفدون وكفرتبنيت، المتاخمتين لبلدات يحمر الشقيف وزوطر وأرنون.

وتركز الاشتباكات على بلدات زوثر ويحمر، مع استهداف مواقع أخرى مثل الخيام والعديسة جنوب النهر. وأعلن حزب الله استهداف مركز قيادي إسرائيلي قرب قلعة الشقيف، ضمن سلسلة عمليات وثقتها أكثر من 20 بيانًا أصدرها خلال يوم واحد.

إلى جانب ذلك، واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غارات جوية مكثفة على بلدات في أقضية النبطية وصور وصيدا، وتم توجيه تحذيرات جديدة لسكان بلدات في قضاء جزين بمحافظة الجنوب اللبناني، وهي تحذيرات تشكل تطورًا ملحوظًا لأن بعض هذه المناطق لم تتلق此类 تحذيرات من بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان. في سياق متصل، تشهد منطقة مضيق هرمز توترات مستمرة مع استهداف سفن نفطية أمريكية، مما يزيد من مخاطر التصعيد الإقليمي.

وتأتي هذه التطورات في وقت توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتسريع ميكنة التأمين الصحي وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنشآت الصحية، بينما كشفت تقارير عن五位 ومساعدات مالية تقدمها الدولة على مدار العام للمواطنين المستحقين. كما أبدى مدير حماية الأطفال في اليونيسيف مخاوفه من استخدام التكنولوجيا، مطالبًا بتقييدها على الأطفال تحت سن 14 عامًا





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