تطورات إقليمية: consultations مصرية أمريكية حول الاتفاق الإيراني وتصعيد في الضفة

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط لمناقشة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والجهود الإقليمية للتوصل إلى اتفاق يخفض التصعيد، بينما تواصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على الأراضي الفلسطينية في شمال الضفة، ويحذر نائب مصري من مخاطر الدعم النقدي في ظل التضخم.

في تطورات إقليمية متعددة الجوانب، شهدت الضفة الغربية توترًا أمنيًا جديدًا، حيث قام مستوطنون إسرائيليون بإحراق أراض زراعية فلسطينية وتخريب أربع مركبات في شمال الضفة، مما يعكس استمرار التصعيد الميداني رغم الجهود الدبلوماسية الجارية.

وفي سياق منفصل ولكن مرتبط بالاستقرار الإقليمي، تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء السبت، اتصالًا هاتفيًا من ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، لمتابعة مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتناول الاتصال آخر تطورات المسار الأمريكي الإيراني والجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق يخفض التصعيد ويدعم الاستقرار. وجدد الوزير المصري ترحيب بلاده بهذا الاتفاق المحتمل، مؤكدًا عزم مصر بذل جميع الجهود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل إلى اتفاق نهائي يراعي شواغل جميع الأطراف، داعيًا إلى اغتنام الفرصة لإنهاء الحرب وبداية مرحلة جديدة من الأمن.

من جانبه، أشاد المبعوث الأمريكي بالجهود الإقليمية، ومن بينها الجهود المصرية، للتوصل إلى هذا الاتفاق، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم في دعم الاستقرار. على الصعيد الداخلي المصري، أعرب النائب ياسر قورة عن تحفظاته على الآلية الحالية للدعم النقدي، محذرًا من أن موجة التضخم المرتفعة قد تلتهم قيمة الدعم وتزيد الضغوط على المواطنين، مما ي underscore أهمية معالجة البعدين الإقليمي والداخلي معًا لتحقيق الاستقرار الشامل





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