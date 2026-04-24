تطورات سياسية واجتماعية وأمنية في مصر والعراق

أخبار متنوعة تتناول قضايا قانونية وتعليمية وأمنية في مصر، بالإضافة إلى تطورات أمنية في العراق ومكافآت أمريكية للقبض على قيادات ميليشيات مدعومة من إيران.

أكد المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية في مصر أن الكنيسة الإنجيلية ملتزمة بالتعاون الكامل مع القضاء ال مصر ي وستقوم بالرد على جميع طلبات المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية، وخاصة قضايا الطلاق، في مدة أقصاها 45 يومًا من تاريخ استلام الطلب.

وأوضح المستشار أن هذا الالتزام يأتي انطلاقًا من حرص الكنيسة على احترام سيادة القانون ودعم استقرار المجتمع. وأشار إلى أن الكنيسة تعمل على تطوير آليات داخلية لتسريع وتيرة الاستجابة لطلبات المحاكم، مع ضمان تقديم كافة المستندات والمعلومات المطلوبة بشكل دقيق وشفاف. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل إجراءات التقاضي وتقليل المدة الزمنية اللازمة لحسم القضايا، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.

من جهة أخرى، شدد مستشار بالأكاديمية العسكرية المصرية على الأهمية القصوى للقوة العسكرية الصلبة في تأمين وحماية الأمن القومي المصري. وأوضح المستشار أن التحديات الأمنية التي تواجه مصر تتطلب بناء قوة عسكرية قادرة على الردع والتصدي لأي تهديدات خارجية أو داخلية. وأضاف أن القوة العسكرية ليست مجرد وسيلة للدفاع عن الحدود، بل هي أيضًا أداة لضمان الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح المصرية في المنطقة.

وأكد على ضرورة الاستمرار في تطوير وتحديث القدرات العسكرية المصرية، من خلال الاستثمار في الأسلحة والمعدات الحديثة، وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة، وتعزيز التعاون العسكري مع الدول الصديقة. كما حذر من التقليل من شأن التهديدات الأمنية، وأشار إلى أن اليقظة والاستعداد الدائم هما أساس الحفاظ على الأمن القومي. وفي سياق منفصل، وجه الإعلامي أسامة كمال نداءً عاجلاً إلى وزير التربية والتعليم المصري، يطالبه فيه بالتدخل لحل مشكلة تواجه طلاب زراعة القوقعة الذين يستعدون لخوض امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح كمال أن هؤلاء الطلاب يواجهون صعوبات كبيرة في أداء الامتحانات بسبب اعتمادهم على السماعات الطبية التي تساعدهم على السمع. وأشار إلى أن بعض لجان الامتحانات ترفض السماح للطلاب باستخدام السماعات الطبية، مما يعرضهم للإقصاء من التعليم. وطالب كمال وزير التعليم بإصدار تعليمات واضحة لجميع لجان الامتحانات بالسماح للطلاب باستخدام السماعات الطبية، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم لضمان حصولهم على فرص متساوية في التعليم. كما دعا إلى توعية المعلمين والمراقبين بأهمية دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

في ذات الإطار، أصدرت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري مجموعة من التوصيات الحاسمة بشأن إعادة هيكلة تكليف الخريجين الجدد من كليات طب الأسنان والصيدلة للعامين الدراسيين 2023 و2024. وتضمنت التوصيات ضرورة وضع معايير واضحة وعادلة لتوزيع الخريجين على المستشفيات والمراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد، مع مراعاة الكفاءات والمهارات الفردية للخريجين. كما دعت اللجنة إلى توفير برامج تدريبية مكثفة للخريجين الجدد، لتمكينهم من اكتساب الخبرة العملية اللازمة لممارسة المهنة.

وأكدت اللجنة على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للخريجين، من حيث الرواتب والمزايا والحوافز، لضمان استقطاب أفضل الكفاءات. وعلى الصعيد الدولي، كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة مالية ضخمة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على هاشم فنيان رحيم السراجي، زعيم كتائب سيد الشهداء، وهي ميليشيا شيعية عراقية مدعومة من إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، من خلال برنامج مكافآت من أجل العدالة، أن السراجي متهم بقتل مدنيين عراقيين وشن هجمات على منشآت دبلوماسية أمريكية في العراق. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة. ويُعد هذا الإعلان بمثابة رسالة واضحة إلى إيران والميليشيات التابعة لها بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي تهديد لأمنها ومصالحها في العراق.

ويشكل وجود الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في العراق تحديًا كبيرًا للأمن والاستقرار في البلاد، حيث تتورط هذه الميليشيات في أعمال عنف واقتتال طائفي وتقويض سلطة الدولة. وقد نشأت هذه الميليشيات في أعقاب سقوط الموصل عام 2014، بهدف محاربة تنظيم داعش، ولكنها سرعان ما تحولت إلى قوة مستقلة تسعى إلى تحقيق أجندات خاصة بها





