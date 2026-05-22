تطورات طبية واقتصادية وخدمية في مصر: تحذيرات صحية واستعدادات للعيد

تقرير شامل يتناول نصائح الدكتور حسام موافي حول ضغط السائل الدماغي، وخسائر البورصة المصرية، واستئناف رحلات مصر للطيران للكويت، ونقد المنظومة التعليمية، وتوفير المجازر المجانية للأضاحي.

شهدت الساحة المصرية مجموعة من التطورات المتنوعة التي شملت الجوانب الطبية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، حيث برز في الواجهة تحذير طبي هام أطلقه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، وذلك خلال استضافته في برنامج رب زدني علما عبر قناة صدى البلد.

وقد تناول الدكتور موافي حالة طبية دقيقة لطفل في الثانية عشرة من عمره يعاني من صداع مستمر منذ عامين مع ضعف في النظر منذ الولادة، موضحاً من الناحية التشريحية أن الجمجمة تتكون من عظام صلبة تحيط بالمخ، وقد خلق الله سبحانه وتعالى سائلاً خاصاً يحيط بالمخ ليعمل كممتص للصدمات ويحميه من الاصطدام المباشر بالعظام أثناء الحركة اليومية. وأشار إلى أن أي ارتفاع في ضغط هذا السائل الدماغي يؤدي إلى ظهور ثلاثة أعراض رئيسية يجب الانتباه لها بدقة وهي الصداع الشديد والقيء وزغللة العين.

وأوضح أن الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط السائل يتميز بأنه يكون في أقصى درجات حدته عند الاستيقاظ من النوم في الصباح الباكر وليس في نهاية اليوم، كما أن القيء المصاحب لهذه الحالة لا يرتبط بتناول الطعام بل قد يحدث والمعدة فارغة تماماً، مما يستوجب التوجه الفوري إلى طبيب مختص في المخ والأعصاب. وفي سياق متصل، لفت الدكتور موافي إلى أن هذه الأعراض في سن الثانية عشرة قد تتقاطع مع التغيرات النفسية والجسدية لمرحلة البلوغ، حيث يمكن أن تؤدي عدم الاستقرار النفسي إلى ظهور صداع وزغللة دون وجود سبب عضوي، مؤكداً أن التشخيص النهائي يظل مسؤولية الطبيب المختص الذي يمكنه تحديد ما إذا كانت الحالة تتطلب علاجاً طبياً بسيطاً أو أنها مجرد أعراض عابرة مرتبطة بنمو المراهق.

وعلى الصعيد الاقتصادي، سجلت البورصة المصرية تراجعاً بنسبة 2% على مدار أسبوع من التداولات، مما يعكس حالة من التذبذب في السوق المالي المحلي وتأثره بالمتغيرات الاقتصادية الراهنة. وفي إطار تعزيز الربط الجوي وتسهيل حركة المسافرين بين الدول العربية، أعلنت شركة مصر للطيران عن استئناف رحلاتها اليومية إلى دولة الكويت ابتداءً من مطلع شهر يونيو المقبل، وهي خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على السفر وتعزيز التعاون التجاري والسياحي بين القاهرة والكويت، بما يخدم مصالح الجاليات المقيمة في كلا البلدين ويوفر خيارات سفر أكثر مرونة وموثوقية للمسافرين.

أما في الشأن الثقافي والتربوي، فقد سلط الضوء على كتاب ضد المنطق للكاتب محمد توفيق، والذي يقدم رؤية نقدية حادة لتحول المنظومة التعليمية. ويرصد توفيق في كتابه كيف تحول التعليم من أداة استراتيجية لبناء الأمم وتطوير العقول إلى وسيلة قد تساهم في هدم تلك القدرات إذا لم يتم تدارك الخلل في المناهج وطرق التدريس، مشيراً إلى أن الشهادات الورقية أصبحت هدفاً بحد ذاتها بدلاً من اكتساب المعرفة الحقيقية والمهارات العملية التي يتطلبها سوق العمل الحديث، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى فاعلية النظام التعليمي الحالي في مواكبة التطورات العالمية.

وفي إطار الخدمات الحكومية الموجهة للمواطنين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعلنت وزارة الزراعة عن فتح 497 مجزراً مجانياً في مختلف محافظات الجمهورية لاستقبال الأضاحي. تأتي هذه المبادرة لضمان ذبح الأضاحي تحت إشراف بيطري كامل، وذلك للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة الشوارع من التلوث الناتج عن الذبح العشوائي.

وتهدف الوزارة من خلال هذه المجازر إلى تقديم خدمة مجانية تيسر على المواطنين أداء شعيرة الأضحية في بيئة صحية وآمنة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والبيئية لضمان سلامة اللحوم المقدمة للاستهلاك الآدمي





