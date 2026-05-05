تطورات حالة الطقس في مصر: تقلبات جوية وأمطار متوقعة

تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وأمطار محتملة على بعض المحافظات، مع استمرار نشاط الرياح.

يشهد المواطن ال مصر ي اهتمامًا بالغًا بمتابعة التحديثات والبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية ، وذلك في أعقاب فترة من التقلبات الجوية الحادة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات بتطورات جديدة في حالة الطقس، مما أثار اهتمامًا واسعًا بين المواطنين الذين يسعون إلى الاستعداد لهذه التغيرات. وتأتي هذه التوقعات في ظل حالة من عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد، حيث تتناوب فترات ارتفاع درجات الحرارة مع فترات انخفاضها، مما يجعل من الصعب على المواطنين التكيف مع هذه التقلبات.

وقد أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن فصل الربيع يتميز بطبيعته المتقلبة، وأن هذه التقلبات تكون سريعة ومفاجئة، مما يتطلب من المواطنين متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر. وقد شهد الأسبوع الماضي ارتفاعًا في درجات الحرارة تجاوزت 30 درجة مئوية في بعض المحافظات، ووصلت إلى 40 درجة مئوية في مناطق أخرى، مما أثار شعورًا بالحر لدى المواطنين. ولكن سرعان ما عادت درجات الحرارة إلى الانخفاض، وعاد المواطنون إلى ارتداء الملابس الشتوية أو على الأقل ارتداء جاكيت.

وفي تصريحات أدلت بها إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أوضحت أن البلاد ستشهد ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، مما يتطلب من المواطنين توخي الحذر ومتابعة الحالة الجوية بشكل مستمر. وأشارت إلى أن بعض المحافظات، مثل مطروح والإسكندرية، شهدت بالفعل بعض الأمطار، وأن هناك محافظات أخرى ستشهد رياحًا محمّلة ببعض الأتربة، وأن بعض محافظات جنوب البلاد ستتأثر بالرمال والأتربة.

كما نشرت هيئة الأرصاد الجوية صورًا للأقمار الصناعية تظهر وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تحديدًا مدينة الإسكندرية ومناطق أخرى من محافظات الوجه البحري، يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة. ومن المتوقع أن تتقدم فرص الأمطار إلى مناطق من محافظات السواحل الشمالية الشرقية وبعض من مناطق محافظات جنوب الوجه البحري ولكن أقل شدة. ويستمر نشاط الرياح اليوم على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية.

وتسود اليوم أجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر، تتحول إلى مائلة للحرارة أو حارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما تكون معتدلة على السواحل الشمالية، مع عودة الأجواء المائلة للبرودة ليلاً. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية درجات حرارة متفاوتة في المناطق الرئيسية، حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري عظمى 25 درجة صغرى 13 درجة، والسواحل الشمالية عظمى 20 درجة صغرى 13 درجة، وشمال الصعيد عظمى 24 درجة صغرى 14 درجة، وجنوب الصعيد عظمى 32 درجة صغرى 18 درجة.

وتؤكد هيئة الأرصاد الجوية على أهمية متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع التقلبات الجوية المتوقعة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين. وتهدف هيئة الأرصاد الجوية إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة للمواطنين، لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة والتخطيط لأنشطتهم اليومية وفقًا للحالة الجوية السائدة. وتعمل الهيئة على تطوير خدماتها وتحديث تقنياتها، لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين والمساهمة في حماية الأرواح والممتلكات





