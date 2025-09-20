تطورات متسارعة في غزة ومصر.. وتعزيز العلاقات بين مصر وسنغافورة

شهدت الساحة الفلسطينية تصاعداً في الأحداث مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، بينما تتجه مصر لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع سنغافورة. كما تتناول الأخبار مشاركة رياضية فلسطينية، وجهود إغاثة سودانية، وتأثيرات اقتصادية

شهدت الساحة ال فلسطين ية تصاعداً في وتيرة الأحداث، حيث استمرت الانتهاكات ال إسرائيل ية بحق ال فلسطين يين، وكان آخرها استهداف منزل مدير مجمع الشفاء، مما أثار موجة من الإدانة والاستنكار. يأتي هذا الاستهداف في سياق ما وصفه البعض بأنه حملة انتقامية إسرائيل ية تستهدف عائلات الصحفيين والأطباء في قطاع غزة ، في ظل استمرار العدوان ال إسرائيل ي على القطاع، والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان. أدت هذه الأحداث إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وزيادة معاناة المدنيين في غزة ، الذين يعانون بالفعل من الحصار والظروف الصعبة.

وفي سياق آخر، عبر العداء الفلسطيني دويدار عن فخره بمشاركته في بطولة العالم، معتبراً هذه المشاركة انتصاراً بحد ذاتها، مؤكداً على اعتزازه برفع علم فلسطين في هذا المحفل العالمي. يأتي هذا التصريح ليبرز صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على التواجد والمشاركة في المحافل الدولية، على الرغم من التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. ويعكس أيضاً أهمية الرياضة في توحيد الصف الفلسطيني وتعزيز الهوية الوطنية. من جهة أخرى، أعلنت السكة الحديد عن تسيير الرحلة الثامنة عشرة لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، في إطار الجهود المستمرة لتسهيل عودة السودانيين إلى وطنهم بعد الأزمة التي عصفت بالبلاد. تعكس هذه المبادرة التزام السكة الحديد بتقديم الدعم الإنساني، وتخفيف معاناة اللاجئين السودانيين، وتوفير وسيلة آمنة ومريحة لنقلهم إلى ديارهم. وفي الشأن الاقتصادي، صرح رئيس شعبة الذهب بأن ردة فعل السوق على خفض الفائدة كانت غريبة، وخالفت كل التوقعات. أشار إلى أن هذه الظاهرة تتطلب دراسة متأنية، لفهم الأسباب الكامنة وراءها، وتحديد الآثار المحتملة على أسعار الذهب والقطاعات الاقتصادية الأخرى. وتعكس هذه التصريحات أهمية تحليل وتقييم التغيرات في السوق، وتأثير السياسات النقدية على مختلف القطاعات. من جانب آخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن زيارة رئيس جمهورية سنغافورة الصديقة، ثارمان شانموجار، تمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي توشك على إتمام عامها الستين. وأشار إلى أن هذه العلاقات أثبتت عبر التاريخ أنها قوية ومتميزة، تقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم والتوافق في العديد من القضايا الإقليمية والدولية. ولفت إلى أن مصر تفتخر بكونها من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال سنغافورة عام 1965، وكانت الأولى عربياً وإفريقيا في ذلك، كما أرست أسس صداقة وتفاهم راسخة تمتد حتى اليوم. وعبر الرئيس السيسي عن أمله في تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والثقافية، وفي تبادل الخبرات وبناء القدرات، وكذلك جوانب التعاون مع الأزهر الشريف. وتطرق اللقاء إلى دفع التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وسنغافورة إلى آفاق أوسع، لا سيما بعد ما شهده هذا التعاون من تطور كبير في السنوات الماضية، معرباً عن تطلعه لأن يرتقي هذا التعاون إلى مستويات تتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع البلدين وإمكانياتهما المشتركة. وأكد تقديم كل الدعم للاستثمارات السنغافورية وزيادة التبادل التجاري؛ لتنشيط هذه الاستثمارات وتوسيع نطاقها. وشدد على أن ما تملكه سنغافورة من إمكانيات كبيرة في مجال التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى ما حققته مصر من تقدم في تطوير بيئتها الاقتصادية يؤهل البلدين لإقامة شراكة اقتصادية متميزة تمتد إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، باعتبار مصر بواية طبيعية لإنشاء شراكات نوعية بين مصر وسنغافورة في مشروعات استثمارية وتجارية تتجه لدول المنطقة. وفي سياق منفصل، أعلنت مصر للطيران عن انتظام حركة الرحلات وعدم تأثرها بالهجمات السيبرانية على بعض المطارات الأوروبية، مؤكدة على اتخاذها الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وأمن الركاب والرحلات





