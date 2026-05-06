تطورات خطيرة في جنوب لبنان وتوترات إقليمية متصاعدة

يشهد جنوب لبنان هجمات متكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة. في الوقت نفسه، يواصل الرئيس اللبناني جوزيف عون دعواته إلى تعزيز دور الجيش اللبناني في تأمين الجنوب، بينما تشهد المنطقة والعالم تطورات خطيرة أخرى، بما في ذلك انتشار فيروس هانتا وسحب 8 ملايين عبوة طعام بسبب تهديد فقدان البصر.

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما في جنوب لبنان ، باستخدام الطيران المسير واستهدف مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة ديركيفا، ما أدى إلى سقوط 3 جرحى، نقلتهم فرق من إسعاف الرسالة إلى مستشفيات المنطقة.

جاء هذا الهجوم في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي غاراته المتكررة على المناطق اللبنانية، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة. ومن جانبه، أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن التطورات التي تشهدها منطقة الجنوب تنعكس تداعياتها على لبنان بأسره، مشدداً على ضرورة عودة الجيش اللبناني لتسلم مهامه الكاملة كجهة وحيدة مسئولة عن الأمن في الجنوب.

ودعا عون خلال استقباله وفداً من بلديات (مرجعيون، القليعة، برج الملوك، إبل السقي، دير ميماس، وكوكبا)، الجميع إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية، محذراً من أن غياب هذا الدعم سيجعل الخسارة شاملة للجميع. وأكد عون استمرار المساعي الهادفة إلى إنهاء حالة الحرب التي عانى منها اللبنانيون، وصولاً إلى سلام دائم لا مرحلي، مشيراً إلى أن مسار المفاوضات بات الخيار الوحيد بعد استنفاد الحلول الأخرى ومنها الحرب.

وفي سياق متصل، شهدت منطقة الشرق الأوسط توتراً متزايداً بعد أن أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً بشأن مضيق هرمز، مما أثار ردود فعل قوية من بعض الدول. وفي الوقت نفسه، شهدت نيويورك لحظة صادمة عندما التقى ملكة جمال إسرائيل وزوجة زهير ممداني في لقاء مفاجئ، مما أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. كما واجهت شركة أمريكية كارثة كبيرة بعد سحب 8 ملايين عبوة طعام بسبب تهديد خطير لفقدان البصر، مما أثار قلقاً كبيراً بين المستهلكين.

وفي الوقت نفسه، تحولت سفينة سياحية إلى بؤرة موت ورعب عالمي بعد انتشار فيروس هانتا، مما يهدد 23 دولة حول العالم. وتستمر هذه الأحداث في التأثير على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم





