تطورات طقس الغربية: رفع جاهزية مياه الشرب وضبط تموين بالإسكندرية

رفع رئيس مياه الغربية درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار مع انتشار فرق الطوارئ في طنطا، بينما ضبطت إسكندرية مواد تموينية مختلطة.

رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، ومقرها مدينة طنطا ، درجة الجاهزية القصوى للاستجابة السريعة لأي تقلبات جوية أو هطول أمطار غزيرة. وقد شملت الخطة نشر سيارات ومعدات شفط وكسح مياه ال أمطار في أماكن محددة بدقة داخل المحافظة.

جاهزية معدات المياه بطنطا لمواجهة الطوارئ

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، عبد الرحمن على، أن جميع المعدات وفرق الطوارئ في حالة تأهب تام ومتابعة ميدانية مستمرة على مدار الساعة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه للحفاظ على السيولة المرورية.

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خطة انتشار الفرق الفنية والمركبات

تم نشر سيارات الكسح والشفط والمعدات الفنية بالفعل بنقاط التمركز المحددة وفق خطة استراتيجية تستهدف سرعة الاستجابة. ويشمل ذلك التأكد من كفاءة محطات الرفع ومطابق الصرف، بالإضافة إلى متابعة جاهزية خطوط الطرد والشبكات بشكل مستمر.

دور الخط الساخن 125 في خدمة المواطنين

يواصل الخط الساخن رقم 125 العمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والتعامل معها على الفور. ويؤكد مسؤولو الشركة أن تواجد القيادات والعاملين بمواقع العمل يتم وفق خطط التشغيل لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع.

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ضبط مخالفات تموينية بالإسكندرية

في سياق موازٍ، نجحت السلطات في الإسكندرية في ضبط عملية تجميع دقيق مدعم وتصرف غير سليم في مواد تموينية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المكافحة ضد الاحتكار وضمان وصول السلع الأساسية للمستهلكين بشكل منظم.

تنسيق كامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات

يتم التنسيق الكامل بين شركة المياه والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان سلامة المواطنين واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة عالية. كما يتم التأكد من تواجد فرق الصيانة والتدخل السريع للتعامل مع أي أعطال أو طوارئ محتملة في الوقت الفعلي.