تطورات سياسية وبرلمانية في مصر.. من شطب طبيب إلى قانون توثيق الطلاق

آخر المستجدات حول قرار شطب الدكتور ضياء العوضي من نقابة الأطباء، وانتقادات سياسة الاقتراض الحكومية، وإشادة بالانتخابات في عهد الرئيس السيسي، ومناقشة مشروع قانون توثيق الطلاق.

أثارت حيثيات قرار شطب الدكتور ضياء العوضي من سجلات نقابة الأطباء جدلاً واسعاً، حيث كشفت الهيئة التأديبية للنقابة عن تفاصيل الاتهامات الموجهة إليه وما تضمنته من مخالفات مهنية وأخلاقية.

القرار، الذي صدر مؤخراً، يتعلق بما يعرف بـ'نظام الطيبات'، وهو نظام رعاية صحية خاص كان الدكتور العوضي يقدمه. ووفقاً للهيئة التأديبية، فإن النظام شابته تجاوزات تتعلق بالمعايير الطبية والأخلاقية، بالإضافة إلى مخالفات إدارية ومالية. وتضمنت حيثيات القرار تفصيلاً للشكاوى المقدمة من المرضى، والتحقيقات التي أجرتها النقابة، والأدلة التي استندت إليها في إصدار قرار الشطب. هذا القرار يمثل سابقة من نوعها في تاريخ نقابة الأطباء، ويطرح تساؤلات حول ممارسة المهنة الطبية والالتزام بأخلاقياتها.

كما أنه يثير نقاشاً حول دور النقابة في الرقابة على الأطباء وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. من جهة أخرى، انتقد النائب عبد الرحمن بشاري استمرار الحكومة في سياسة الاقتراض، معتبراً أنها تلجأ إلى الاقتراض كلما واجهت صعوبات مالية. وأشار إلى أن هذه السياسة تزيد من الديون الخارجية وتضع عبئاً كبيراً على الأجيال القادمة. وطالب الحكومة بوضع خطة واضحة للحد من الاقتراض وتنويع مصادر الدخل.

وفي سياق منفصل، أشاد النائب علاء الحديوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بالانتخابات التي جرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفاً إياها بالنزيهة والشفافة. وأكد أن الرئيس يعمل بكل جهد وإخلاص لصالح الدولة المصرية. وأضاف أن مسار الانتخابات البرلمانية في الفترة الأخيرة اتسم بالنزاهة، وذلك بفضل توجيهات الرئيس.

جاءت تصريحات النائب الحديوي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان لتعديل مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الشريحة الرابعة)، بقيمة تصل إلى 100 مليار ين ياباني. هذا المشروع يمثل إضافة هامة للبنية التحتية في مصر، ويهدف إلى تخفيف الازدحام المروري وتحسين مستوى الخدمة في مجال النقل العام.

بالإضافة إلى ذلك، يناقش مجلس النواب مشروع قانون تقدم به حزب النور، يتضمن توثيق الطلاق كشرط أساسي لإثبات الحقوق الزوجية والميراث. ويهدف هذا القانون إلى حماية حقوق المرأة والطفل، وضمان حصولهم على حقوقهم الشرعية والقانونية. ويعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين. إن هذه التطورات المتعددة تعكس حالة من الديناميكية والنشاط في الحياة السياسية والبرلمانية في مصر، وتظهر اهتماماً كبيراً بالقضايا التي تهم المواطنين.

كما أنها تؤكد على أهمية دور مجلس النواب في التشريع والرقابة، ودوره في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضايا تثير جدلاً واسعاً في الرأي العام، وتتطلب حواراً بناءً ومسؤولاً من جميع الأطراف المعنية





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصر نقابة الأطباء ضياء العوضي الاقتراض الحكومي الانتخابات عبد الفتاح السيسي مترو أنفاق القاهرة حزب النور توثيق الطلاق البرلمان المصري

United States Latest News, United States Headlines