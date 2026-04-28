تطورات رياضية واقتصادية وإدارية في مصر.. الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز والرئيس السيسي يتفقد مشروع مترو الأهرامات

آخر المستجدات في الدوري المصري، بما في ذلك تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام بيراميدز، بالإضافة إلى متابعة أسعار الذهب وقرارات حكومية هامة وتفقد الرئيس السيسي لمشروع مترو الأهرامات.

يشهد المشهد الرياضي المصري في الثامن والعشرين من أبريل لعام 2026، تطورات متسارعة على مختلف الأصعدة، بدءًا من الاستعدادات المكثفة لمواجهة الأهلي و بيراميدز في إطار منافسات الدوري الممتاز، وصولًا إلى متابعة أسعار الذهب والقرارات الإدارية الهامة.

الإعلامي محمد طارق أضا، كشف عن معالم التشكيلة المتوقعة للأهلي في مباراته المرتقبة أمام بيراميدز، مؤكدًا أن الجهاز الفني للفريق يميل بقوة للاعتماد على اللاعب طاهر محمد طاهر في خط الهجوم. وأشار أضا إلى أن طاهر بات الخيار المفضل في المباريات الأخيرة، نظرًا لمستواه الجيد ومشاركته الفعالة كبديل، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي الواضح في الدقائق الحاسمة من المباريات، مما يجعله الأقرب لقيادة خط الهجوم بدلًا من محمد شريف أو مروان عثمان.

هذا التوجه يعكس ثقة الجهاز الفني في قدرات طاهر الهجومية وقدرته على استغلال الفرص المتاحة أمام مرمى الخصم. وفي سياق متصل، كشف الإعلامي عن تفاصيل متوقعة لتشكيلة الأهلي في خطوطها المختلفة، حيث من المتوقع أن يضم خط الوسط كلاً من إمام عاشور، مروان عطية، ومحمد علي بن رمضان، بينما يتكون خط الدفاع من كريم حافظ، حامد حمدان، محمود مرعي، ومحمد الشيب.

هذه التشكيلة تعكس توازنًا بين الخبرة والشباب، وتسعى إلى تحقيق الاستقرار الدفاعي والصلابة في خط الوسط، مع الاعتماد على القدرات الهجومية للاعبين في الخط الأمامي. بالإضافة إلى ذلك، تتجه الأنظار نحو تصريحات مسؤولي الأندية الأخرى، حيث أكد معتصم سالم، لاعب إنبي، أن فريقه كان الأفضل في مباراته أمام الزمالك، وطالب اللاعبين بضرورة الفوز على الأهلي في المباراة القادمة. من جانبه، صرح أحمد كمال بأن الدوري لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات، ولن يحسم إلا في الجولة الأخيرة من المنافسات.

كما أعرب المشرف على الكرة بإنبي عن سعادته بالتعادل أمام الزمالك، مؤكدًا أن فريقه سيخوض مباراتي بيراميدز والأهلي بنفس القوة والتركيز. هذه التصريحات تعكس الروح القتالية العالية لدى اللاعبين والمسؤولين، والرغبة في تحقيق أفضل النتائج في المباريات المتبقية من الدوري. وبعيدًا عن كرة القدم، شهدت الأسواق المصرية تقلبات في أسعار الذهب، حيث تراجع سعر عيار 21 بمقدار 15 جنيهاً في ختام تعاملات اليوم الاثنين. هذا التراجع يعكس تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية على أسعار المعادن الثمينة.

وفي إطار المتابعة الإخبارية الشاملة، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لمشروع محطة الأهرامات، التي تعتبر جزءًا هامًا من الخط الرابع لمترو الأنفاق. هذا المشروع يهدف إلى تخفيف الازدحام المروري في منطقة الأهرامات وتسهيل حركة المواطنين والسياح. وفي محافظة سوهاج، صدر قرار عاجل من المحافظ بوقف معلمة لمدة شهر ونقلها إلى مدرسة أخرى، وذلك على خلفية واقعة حدثت في مدرسة دار السلام.

هذا القرار يعكس حرص المحافظة على الحفاظ على النظام والانضباط في المؤسسات التعليمية وضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب. تتوالى الأحداث وتتنوع المشهد المصري، ما بين الرياضة والاقتصاد والتنمية الإدارية، مما يعكس ديناميكية المجتمع المصري وتطلعاته نحو مستقبل أفضل. الاستعدادات لمواجهة الأهلي وبيراميدز تتصدر المشهد الرياضي، بينما تتابع الأوساط الاقتصادية أسعار الذهب وتطورات السوق.

وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة المصرية جهودها في تنفيذ المشروعات التنموية الهامة، مثل مشروع مترو الأنفاق، وتطبيق القرارات الإدارية التي تهدف إلى تحسين الأداء في مختلف القطاعات





الأهلي بيراميدز الدوري المصري طاهر محمد طاهر الرئيس السيسي مترو الأهرامات أسعار الذهب إنبي الزمالك أخبار مصر

