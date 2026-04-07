تطورات كبيرة في قطاع النقل المصري وتصريحات حول قضايا إقليمية واقتصادية

شهد قطاع النقل في مصر تطورات كبيرة في إطار رؤية الدولة لتحسين البنية التحتية. كما تضمنت الأخبار تصريحات حول قضايا إقليمية واقتصادية هامة.

شهد قطاع النقل في مصر تطورات كبيرة في إطار رؤية الدولة لتحسين البنية التحتية وتعزيز كفاءة منظومة النقل بكافة أشكالها. أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال لقائه بوزير النقل، كامل الوزير، أن هذه الجهود تسهم في دعم خطط التنمية الاقتصاد ية وتسهيل حركة الأفراد والبضائع. وأشار مدبولي إلى أن الدولة تنفذ مشاريع قومية واسعة لتعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية رائدة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

في سياق تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، أعلن وزير النقل عن وصول معدات حديثة إلى المحطة متعددة الأغراض 'سفاجا 2' في ميناء سفاجا، بما في ذلك أوناش رصيف وساحة عملاقة. هذه الإضافة تأتي ضمن خطة تطوير ميناء سفاجا الكبير، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ المصرية وربطها بالشرق الأوسط وإفريقيا. هذه المحطة ستكون بوابة رئيسية لتنمية إقليم الصعيد، ودعم الأنشطة التعدينية، وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات في مجالات مختلفة مثل الصناعة والخدمات اللوجستية. وستعمل المحطة على نقل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي، مع التركيز على النقل عبر السكك الحديدية. كما أنها جزء حيوي من الممر اللوجستي 'سفاجا-قنا-أبو طرطور'.\أكد وزير النقل أن تشغيل المحطة متعددة الأغراض 'سفاجا 2' سيعزز الربط بين مصر ودول الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب تحسين مسارات الشحن العالمية. كما أنها ستكون بمثابة بوابة رئيسية لتنمية إقليم الصعيد، بما يدعم الأنشطة التعدينية ضمن مشروع المثلث الذهبي، وييسر عمليات التصدير والاستيراد، ويعزز الاستفادة من مشروعات التنمية في شمال ووسط وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى ربطها بالميناء، وجذب استثمارات متنوعة. وفي سياق آخر، استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمنظومة النقل الذكي على طريق (شبرا – بنها الحر)، حيث يتم تطبيق نظام النقل الذكي على سبعة طرق رئيسية، بما في ذلك طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي والقاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد الصحراوي. ويهدف هذا المشروع إلى تقليل الحوادث، وتعزيز السلامة، وتحسين الاستجابة للطوارئ، وتعزيز إدارة شبكة الطرق باستخدام التكنولوجيا الحديثة. كما يهدف إلى ربط المدن والمناطق اللوجستية بالموانئ التجارية على البحرين المتوسط والأحمر.\من جهة أخرى، تشير التطورات السياسية إلى تصريحات للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حول إيران، بالإضافة إلى ردود فعل من دول المنطقة. وردود الفعل الإقليمية والدولية على الأحداث الجارية. و من الأخبار الأخرى الهامة، تتناول تطورات في القضية الخاصة بتعذيب طفلة في المنوفية، بالإضافة إلى آراء حول قضايا اقتصادية مثل تراجع سعر الدولار. أيضا هناك أخبار عن جهود وزارة الري لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، إلى جانب مباحثات وزير الخارجية حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وأخيرًا، تحذيرات من رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ بشأن التعديات على الأراضي الزراعية





Shorouk_News / 🏆 13. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين