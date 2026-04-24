تطورات ساخنة: الإسماعيلية السينمائي باقٍ.. وتصعيد غزة وإيران تعزز نفوذها

أخبار مصرية وإقليمية ودولية: تأكيد بقاء مهرجان الإسماعيلية السينمائي، وإدانات للتصعيد الإسرائيلي في غزة، وتصريحات إيرانية حول تعزيز موقعها الاستراتيجي، وتحقيقات في واقعة وفاة طفل داخل مول، وتحذيرات من تجاهل القضية الفلسطينية.

أكد أحمد صالح، رئيس الهيئة القومية لل سينما في مصر ، أن الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية ال سينما ئي الدولي لن تلغى، وذلك في تصريح يكسر حاجز الصمت حول الأزمة التي عصفت بالمهرجان.

وأوضح صالح أن الرقابة الإدارية ستقوم بالتحقيق وتحديد المسؤول عن المشكلات التي أدت إلى التهديد بإلغاء الدورة الحالية. يأتي هذا التصريح في ظل تساؤلات واسعة حول مستقبل المهرجان، والذي يعتبر من أهم الفعاليات السينمائية في مصر والمنطقة. وفي سياق منفصل، أدانت حركة حماس التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة، واصفة إياه بأنه يعكس نهجًا دمويًا وفاشيًا غير مسبوق. وشددت الحركة على أن هذه التصعيدات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتزيد من تعقيد الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

من جهتها، تقدمت النائبة فاطمة عادل باقتراح في البرلمان المصري بتخفيض سن الحضانة إلى 9 سنوات، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية. وأوضحت النائبة أن هذا الاقتراح يهدف إلى حماية حقوق الأطفال وضمان مصلحتهم الفضلى، إلا أن معارضي الاقتراح يرون أنه قد يؤدي إلى تفكك الأسر وزيادة المشكلات الاجتماعية. وتصف النائبة الجدل الدائر حول هذا الموضوع بأنه 'خناقة على الشقة'، في إشارة إلى أن الخلافات حول الحضانة غالبًا ما تكون مرتبطة بمصالح شخصية وليست بمصلحة الطفل.

وفي تطور آخر، فتحت النيابة العامة المصرية تحقيقًا في واقعة تعدي وحشي على طفل داخل أحد المراكز التجارية بمدينة 6 أكتوبر، أدت إلى وفاته. وتجري النيابة تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه، وتطبيق أقصى العقوبات عليهم. وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على ضرورة توفير بيئة آمنة للأطفال وحمايتهم من أي شكل من أشكال العنف والإيذاء.

على الصعيد الإقليمي، أعلن مسؤولون عسكريون إيرانيون أن طهران عززت موقعها الاستراتيجي بشكل كبير خلال الحرب الأخيرة، مؤكدين أن إخضاع مضيق هرمز لإدارة القوات المسلحة الإيرانية يعد من أبرز الإنجازات التي حققتها البلاد. وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية إلى أن المضيق أصبح 'أداة للتحكم في أعداء إيران وتلبية مطالبها'، مؤكدًا على الأهمية الحيوية لهذا الممر البحري الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية.

وأوضح المسؤول أن إيران استخدمت جزءًا فقط من ترسانتها الصاروخية خلال المواجهة، وأن جزءًا كبيرًا ومهماً من القدرات العسكرية لا يزال قائماً ولم يتم استخدامه، في رسالة واضحة حول جاهزية طهران لأي تصعيد محتمل. وشدد نائب وزير الدفاع الإيراني على أن بلاده حافظت على قدراتها الهجومية حتى الآن، وأنها مستعدة للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في تقرير استقصائي أن الخطة الأمريكية–الإسرائيلية لإسقاط النظام في إيران، والتي كانت تعتبر الهدف الأبرز للحرب الأخيرة، لم تتحقق رغم 40 يومًا من القتال. وأشار التقرير إلى أن العملية استندت إلى تفوق استخباراتي وجوي واسع، ودعم أمريكي بدا في مراحله الأولى كاملًا، إلا أن التنفيذ تعثر بسبب تباين المواقف داخل الإدارة الأمريكية، وتقديرات مفرطة بإمكانية انهيار النظام الإيراني سريعًا. وأكد التقرير أن الخطة فشلت في تحقيق أهدافها المرجوة، وأنها أدت إلى تعقيد الأوضاع في المنطقة.

وفي سياق دولي آخر، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن تجاهل القرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية سيحولها إلى 'قنبلة موقوتة'. وأكد لافروف على أهمية تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة. وأشار إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، يشكلان تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وشدد لافروف على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية تجاه حل القضية الفلسطينية، وأن تجاهل هذه المسؤولية سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع وزيادة خطر اندلاع صراعات جديدة. وأضاف أن روسيا ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تحقيق تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. كما أكد لافروف على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ورفض أي محاولات لتقسيمها أو تغيير ديموغرافيها. وأشار إلى أن روسيا تدعم جهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب، واستعادة السيطرة على جميع الأراضي السورية.

وأضاف أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري، وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم





