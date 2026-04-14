تطورات سياسية واقتصادية: مشاريع مصرية طموحة، تهديدات اقتصادية إيرانية، ومساعي أمريكية إيرانية

يشمل التقرير تصريحات حول مشاريع البنية التحتية المصرية، التحذيرات من خسائر اقتصادية إيرانية محتملة، وتفاصيل عن محادثات أمريكية إيرانية مقترحة في باكستان، بالإضافة إلى توقعات الأرصاد الجوية بشأن ارتفاع درجات الحرارة.

صرح وزير التعليم الأسبق في حوار له أن العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المونوريل، والقطار السريع تمثل الوجه الحديث للحضارة ال مصر ية، معربًا عن فخره بالإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة في مجال البنية التحتية والتنمية المستدامة. وأكد الوزير السابق على أهمية هذه المشاريع في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أنها تجسد رؤية مصر للمستقبل وتحقيق التنمية الشاملة. كما شدد على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في جميع المجالات.

من جهة أخرى، حذر العميد طارق العكاري من أن حصار الموانئ الإيرانية يهدد بخسائر سنوية تقدر بـ 109 مليارات دولار، مما يمثل ضربة قوية للاقتصاد الإيراني ويعرقل حركة التجارة الدولية. وأشار العكاري إلى أن هذا الحصار يؤثر سلبًا على العديد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إيران. ودعا إلى إيجاد حلول دبلوماسية لإنهاء هذا الحصار وتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن يوم الخميس سيشهد ذروة موجة الارتفاعات في درجات الحرارة، على أن يبدأ انكسار الطقس الحار يوم الجمعة بانخفاض يصل إلى أكثر من 5 درجات مئوية. ونصحت الهيئة المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من الماء، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة. كما دعت إلى متابعة النشرات الجوية والتغيرات في حالة الطقس، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي سياق منفصل، كشف مسؤولان باكستانيان لوكالة أسوشيتد برس عن تقديم باكستان مقترحًا لاستضافة جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة إسلام آباد، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انقضاء المهلة المحددة لوقف إطلاق النار. وأشار أحد المسؤولين إلى أن المحادثات كانت جزءًا من عملية دبلوماسية مستمرة، وليست محاولة لمرة واحدة، بالرغم من انتهاء جولة المحادثات الأولى دون التوصل إلى اتفاق. وصرح جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في مقابلة على فوكس نيوز أن المفاوضات أحرزت بعض التقدم في محادثات إسلام آباد، بشأن إصرار الولايات المتحدة على إزالة المواد النووية من إيران، فضلاً عن آلية لضمان عدم تخصيب اليورانيوم في المستقبل. ورأى أن المفاوضين الإيرانيين غير قادرين على التوصل إلى اتفاق وأنهم بحاجة إلى الحصول على موافقة جهات أخرى في طهران، مضيفًا: أعتقد أن هناك صفقة كبيرة يمكن إبرامها، لكن الأمر متروك للإيرانيين، لاتخاذ الخطوة التالية. وأشار إلى أن المفاوضين الأمريكيين أوضحوا أن ترامب سيكون سعيدًا جدًا إذا عوملت إيران كدولة طبيعية، وإذا كان لديها اقتصاد طبيعي





