تطورات سياسية وإنسانية متسارعة: اكتظاظ في المستشفيات اللبنانية، تهديدات إيرانية، ومؤتمر حول القيم الإسلامية

تشهد المنطقة تطورات متسارعة، حيث يعاني لبنان من أزمة إنسانية نتيجة للغارات الإسرائيلية، مع تهديدات بالرد من الحرس الثوري الإيراني. في سياق آخر، انعقد مؤتمر دولي بالقاهرة حول القيم الإسلامية وأهميتها في بناء المجتمع. الأزهر يطلق قافلة دعوية، ويرحب بوقف الحرب على إيران.

أعلن الصليب الأحمر ال لبنان ي عن اكتظاظ شديد في المستشفيات نتيجة للغارات ال إسرائيل ية المستمرة على الأراضي ال لبنان ية، مما يشير إلى أزمة إنسانية متفاقمة تتطلب تدخلًا عاجلاً لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين والنازحين. في سياق متصل، هدد الحرس الثوري الإيراني بالرد على الاعتداءات ال إسرائيل ية المتزايدة ضد لبنان ، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة ويضعها على شفا مواجهة عسكرية واسعة النطاق.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية، مما يثير مخاوف جدية بشأن الأمن والاستقرار الإقليميين.\من جهة أخرى، شارك الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نائبًا عن الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، في فعاليات المؤتمر الدولي السابع لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، الذي انعقد يوم الأربعاء الموافق 8 من أبريل 2026م، في مركز المؤتمرات بمدينة نصر، تحت عنوان: «القيم الإسلامية وبناء المجتمع بين النظرية والتطبيق». وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور نبوي على الأهمية الجوهرية للقيم الأخلاقية في الإسلام، واصفًا إياها بأنها الركيزة الأساسية لبناء مجتمعات قوية ومستقرة. وأوضح أن الإسلام قدم منظومة متكاملة من القيم، تُعرف بـ«أصول مكارم الأخلاق»، والتي لا يكتمل إيمان المسلم إلا بالتحلي بها في القول والعمل. وأشار إلى أن هذه القيم ليست مجرد نظريات مجردة، بل هي سلوك عملي ينعكس في حياة الفرد والمجتمع، مستشهدًا بموقف السيدة خديجة رضي الله عنها، حين طمأنت النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، مؤكدة على صفاته الكريمة كصلة الرحم وإعانة المحتاج وإكرام الضيف ونصرة الحق. كما استشهد بما أورده الإمام ابن حجر العسقلاني، مؤكدًا على أن هذه الصفات تمثل أصول مكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام، والتي سبقت نزول الوحي، وكأنها تمهيد إلهي لإرساء هذا الدين على أساس أخلاقي متين. وشدد على أن الإسلام يربط بين التشريع والأخلاق، ويجعل من القيم وعاءً حافظًا لهوية الإنسان، وضمانة لاستقامة سلوكه، مؤكدًا على أهمية التمسك بهذه القيم كجزء لا يتجزأ من التدين الصحيح.\في سياق آخر، أعلن الأزهر الشريف عن إطلاق قافلة دعوية وتوعوية إلى منطقة شلاتين ومدن البحر الأحمر، بهدف نشر الوعي الديني والثقافة الإسلامية الصحيحة في هذه المناطق. وفي سياق متصل، رحب شيخ الأزهر بوقف الحرب على إيران وتجنيب المدنيين ويلات الحروب، مؤكدًا على أهمية السلام والاستقرار في المنطقة، ودور الأزهر في دعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك. هذه المبادرات تعكس التزام الأزهر الشريف بتعزيز قيم التسامح والسلام والوحدة، والعمل على التصدي للعنف والتطرف بشتى صوره، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم





