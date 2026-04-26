تطورات إقليمية متسارعة: من تراجع أسعار الذهب إلى زيارة عراقجي لعمان وتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية

نظرة عامة على الأحداث الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك تراجع أسعار الذهب، وانتحار جنود إسرائيليين، وزيارة وزير الخارجية الإيراني إلى عمان، وتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

شهدت أسواق الذهب في مصر تراجعًا محدودًا في الأسعار، بالتزامن مع هبوط عالمي بلغ 2.5%. وفي سياق منفصل، كشفت صحيفة هآرتس ال إسرائيل ية عن انتحار 11 جنديًا وضابط شرطة إسرائيل يًا منذ بداية شهر أبريل الحالي، مما يثير تساؤلات حول الضغوط النفسية التي يتعرض لها الأفراد في صفوف الجيش والشرطة ال إسرائيل ية.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال زيارته إلى سلطنة عمان ولقائه بسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد وكبار المسؤولين العمانيين، أن الحرب التي تعرضت لها إيران أظهرت بوضوح أن الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط لا يؤدي إلا إلى تفاقم حالة انعدام الأمن وزيادة الانقسامات بين الدول. وأشاد عراقجي بالدور المسؤول الذي تلعبه سلطنة عمان في دعم العمليات الدبلوماسية وجهودها الحكيمة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، معربًا عن حرص طهران على تعزيز العلاقات الودية مع عمان ودول الخليج العربي.

وأضاف أن التجربة الحربية التي مرت بها إيران، والتي امتدت لأربعين يومًا، كشفت عن أن الاعتماد على الوجود العسكري الأمريكي لا يضمن الاستقرار بل يزيد من التوترات. ودعا الوزير الإيراني جميع دول المنطقة إلى تبني نهج بناء ومسؤول يرتكز على بناء آليات أمن جماعي محلية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، خاصة الأمريكية.

وتناول اللقاء الذي حضره وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، قضايا حيوية تتعلق بسلامة وأمن الملاحة في مضيق هرمز، وأمن الخليج العربي وبحر عمان، بالإضافة إلى استعراض آفاق التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة. كما تم بحث التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية لإنهاء الحروب والصراعات، والتي تتوسط فيها باكستان. واستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في قصر البركة العامر، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة للوساطة والعمل على إنهاء النزاعات.

واطلع السلطان العماني على رؤية الجانب الإيراني للتطورات الإقليمية، بينما استمع وزير الخارجية الإيراني إلى مرئيات الجانب العماني حول سبل تعزيز هذه الجهود، بهدف الوصول إلى حلول سياسية مستدامة تقلل من الآثار السلبية للأزمات على شعوب المنطقة. وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لتهدئة التوترات في المنطقة وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية.

وفي تطور آخر، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي إخلاء سبع بلدات تقع شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان، في خطوة تشير إلى تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. هذا التطور يضيف إلى حالة عدم الاستقرار الإقليمي ويؤكد على الحاجة الملحة إلى حلول دبلوماسية شاملة





