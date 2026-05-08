تطورات خدمية وأمنية شاملة في محافظة قنا: تحديثات الصحة والنقل والإنقاذ

تقرير مفصل حول إنجازات القومسيون الطبي بقنا في شهر أبريل، وتفاصيل خطة نقل مواقف الأقاليم إلى مدينة قنا الجديدة، ورصد لجهود الحماية المدنية والإنقاذ النهري في التعامل مع الحوادث الأخيرة.

شهدت محافظة قنا خلال الفترة الأخيرة تحركات مكثفة في مختلف القطاعات الخدمية والأمنية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتطوير البنية التحتية للمدينة بما يتواكب مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن الدور الحيوي الذي يقوم به القومسيون الطبي في المحافظة، حيث يعمل الجهاز بكل طاقته لتيسير الإجراءات الطبية والتشخيصية للمواطنين من مختلف المراكز والقرى. وأكد أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور مصطفى سليم الببلاوي محافظ قنا، بهدف تقليل فترات الانتظار وسرعة إنجاز الكشوفات الطبية لضمان حصول المواطنين على حقوقهم الصحية والاجتماعية.

من جانبه، أشار الدكتور حسن أبوالحسن، مدير القومسيون الطبي، إلى أن إحصائيات شهر أبريل الماضي تعكس حجم العمل الدؤوب المبذول، حيث تم توقيع الكشف الطبي على نحو أربعة آلاف ومائة وخمس عشرة حالة من خلال سبع وستين لجنة طبية متخصصة جرى تنظيمها بدقة على مدار الشهر. وكان من أبرز هذه الخدمات تقديم الفحوصات اللازمة لألف وثلاثمائة وأربعة وثمانين مواطناً من المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهو ما يساهم بشكل فعال في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه بناءً على تقارير طبية دقيقة وموضوعية تخضع لأعلى معايير الشفافية المهنية.

وعلى صعيد التخطيط العمراني وتطوير منظومة النقل والمواصلات، أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عن خطة استراتيجية وشاملة لنقل مجمع مواقف البحر الأحمر والمحافظات والأتوبيسات إلى مدينة قنا الجديدة. وأوضح المحافظ أن هذا القرار لم يكن عشوائياً، بل جاء نتيجة دراسات ميدانية دقيقة ومكثفة شملت قياس المسافات بين أبعد نقاط المدينة والموقع الجديد، وذلك لضمان ألا يتأثر المواطن سلبياً بعملية النقل أو يواجه صعوبات في التنقل.

وتهدف هذه الخطوة الجريئة إلى القضاء نهائياً على ظاهرة العشوائية في حركة الأتوبيسات التي كانت تسبب ازدحاماً مرورياً خانقاً في شوارع مدينة قنا القديمة لسنوات طويلة، مما أعاق حركة السير اليومية وأثر سلباً على المظهر الحضاري والعمراني للمدينة. وأكد المحافظ أن التنفيذ الفعلي لعملية نقل المواقف سيبدأ بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، حيث سيتم الإعلان عن الموعد بدقة عبر كافة وسائل الإعلام الرسمية التابعة للمحافظة، لضمان وصول المعلومة لكافة السائقين والركاب وترتيب أوضاعهم مسبقاً.

وأشار إلى أن هذه النقلة ستفتح آفاقاً جديدة لتطوير مدينة قنا الجديدة وجعلها مركزاً خدمياً متكاملاً يخفف الضغط عن قلب المدينة القديمة. أما في الجانب الأمني وحالات الطوارئ، فقد سجلت المحافظة عدة أحداث تطلبت تدخلاً سريعاً وحاسماً من قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات.

فقد نجحت سيارات الإطفاء في السيطرة على حريق اندلع في أربعة أحواش بقرية الحلفاية بحري التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك بعد تلقي غرفة العمليات إخطاراً بالواقعة، حيث تم التعامل مع النيران بسرعة وكفاءة عالية مما منع امتدادها إلى المناطق السكنية المجاورة، وبفضل سرعة الاستجابة والاحترافية في التعامل مع الحريق لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية. وفي حادثة أخرى مأساوية، تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ شاب سقط من أعلى كوبري نجع حمادي في مياه النيل، وذلك تزامناً مع فتح الكوبري لعبور البواخر النيلية، بينما لا تزال عمليات البحث والتمشيط جارية على مدار الساعة للعثور على شابين آخرين سقطا في نفس الموقع.

وتواصل الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ جهودها الحثيثة باستخدام الغطاسين المتخصصين لتمشيط المجرى الملاحي. وبالتوازي مع ذلك، تواصل محافظة قنا تنفيذ الموجة التاسعة والعشرين من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار جهود الدولة لاستعادة حق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية من الزحف العمراني غير القانوني.

كما تم العثور على جثة طفل غارقاً في ترعة أم إسماعيل بعد عمليات بحث مضنية استمرت ثلاثة أيام، مما يجدد الدعوات بضرورة توخي الحذر الشديد والالتزام بكافة تدابير السلامة العامة خاصة للأطفال بالقرب من المجاري المائية





