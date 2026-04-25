تطورات إقليمية وعالمية: عيد تحرير سيناء، إدانة الهجوم بالكويت، هجمات روسية على أوكرانيا وجريمة قتل مأساوية في مصر

آخر المستجدات حول عيد تحرير سيناء، وموقف مصر من الهجوم على الكويت، والهجمات الروسية على أوكرانيا، بالإضافة إلى تفاصيل جريمة قتل طفل في مصر.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته بمناسبة عيد تحرير سيناء ، أن مصر لن تتنازل عن شبر واحد من أرضها، وأن السلام يظل خياراً ثابتاً لحماية استقرار المنطقة.

وأشاد الرئيس بتضحيات أبناء مصر في سبيل استعادة سيناء، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الأمن القومي وتعزيز القدرات العسكرية لمواجهة أي تهديدات. وأضاف الرئيس أن مصر تعمل جاهدة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، وتوفير حياة كريمة لأهلها، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية والإسكان والتعليم والصحة. كما شدد الرئيس على أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف بين جميع المصريين، لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

على صعيد آخر، أعربت مصر عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مراكز حدودية في دولة الكويت الشقيقة. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الكويت، وتقديم الدعم الكامل لها في مواجهة هذا العمل الإرهابي الغاشم. كما أعربت مصر عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً بنظيره العماني السيد بدر بن حمد البوسعيدي، حيث شددا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكدا على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة، من خلال الحوار والتفاوض، بما يحافظ على مصالح جميع الأطراف. وفي حادث مأساوي آخر، كشفت التحريات في مصر عن تفاصيل مقتل طفل بلا مأوى، عُثر على جثته في سلة قمامة بمنطقة أكتوبر.

وأظهرت التحريات أن حلاقاً قام بارتكاب الجريمة، وتم القبض عليه واعترف بارتكابها. وتجري السلطات المصرية تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد الدوافع وراءها. وقد أثارت هذه الجريمة غضباً واسعاً في المجتمع المصري، وطالب العديد من النشطاء بتطبيق أقصى العقوبات على الجاني. وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن روسيا شنت هجوماً واسعاً على أوكرانيا الليلة الماضية، أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وتضمنت الهجمات قصفاً صاروخياً مكثفاً على مدن متعددة، بما في ذلك خاركيف ودنيبرو وكييف. وأفاد مكتب المدعي العام في دنيبرو بمقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في المدينة، مع استمرار عمليات الإنقاذ لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض. كما أفاد الحاكم العسكري لمنطقة دنيبروبتروفسك بإصابة 18 شخصاً على الأقل، بينهم طفل، في دنيبرو، ونقل 9 منهم إلى المستشفى.

وأشار سلاح الجو الأوكراني إلى أن روسيا استخدمت صواريخ كروز وصواريخ باليستية وأسراباً من المسيّرات في محاولة لإرباك الدفاعات الجوية الأوكرانية، وتمكنت أوكرانيا من اعتراض عدد كبير من هذه الأهداف. وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والتي دخلت عامها الثالث، وتسببت في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات





