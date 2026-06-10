كشفت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تطورات في تبادل التجاري بين مصر والكونغو الديمقراطية، حيث سجلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 461.6 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 679.1 مليون دولار خلال عام 2024.

كشفت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تطورات في تبادل التجاري بين مصر وال كونغو الديمقراطية ، حيث سجلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 461.6 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 679.1 مليون دولار خلال عام 2024.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الكونغو الديمقراطية 14.2 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 17.2 مليون دولار خلال عام 2024، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الكونغو الديمقراطية 447.4 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 661.9 مليون دولار عام 2024. ويشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن آلات وأجهزة كهربائية كانت في مقدمه أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الكونغو الديمقراطية خلال عام 2025 بقيمة 4.4 مليون دولار، يليها مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 1.9 مليون دولار، ومحضرات خضر وفواكه بقيمة 1.6 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.2 مليون دولار، ومجموعات سلعية متنوعة بقيمة 5.1 مليون دولار.

وفيما يلي نحاس ومصنوعاته أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الكونغو الديمقراطية خلال عام 2025 بقيمة 445.8 مليون دولار، يليه قصدير ومصنوعاته بقيمة 1.3 مليون دولار، ثم مجموعات سلعية متنوعة بقيمة 300 ألف دولار. كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكونغو الديمقراطية 8 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 2.4 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، بينما بلغت قيمة تحويلات العاملين من الكونغو الديمقراطية بمصر 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024.

وسجلت قيمة استثمارات الكونغو الديمقراطية في مصر 3.4 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 36 ألف دولار خلال العام المالي 2023/2024، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الكونغو الديمقراطية 11.8 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024. وبلغ عدد سكان مصر 109.1 مليون نسمة في يونيو 2026، بينما بلغ عدد سكان الكونغو الديمقراطية 116.2 مليون نسمة خلال نفس الفترة.





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تبادل تجاري مصر كونغو الديمقراطية تطورات اقتصاد

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