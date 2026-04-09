تطورات اقتصادية وسياسية في مصر والعالم: قرارات حكومية وتداعيات الحرب

شهدت الساحة المصرية والعالمية تطورات متلاحقة، حيث أعلن رئيس الوزراء عن حزمة قرارات اقتصادية، وتحدث عن استقرار السوق المحلي، في الوقت الذي تتواصل فيه تداعيات الحرب على مختلف القطاعات. كما شهدت الساحة السياسية والإعلامية قرارات مهمة، بينما تواصل القوى العالمية تحركاتها.

أكد المخرج مسعد فودة، نقيب المهن ال سينما ئية، أن تداعيات منع التصوير بعد التاسعة مساءً كارثية على اقتصاد يات ال سينما والفن في مصر بشكل عام، إذ ستتكبد شركات الإنتاج والعمالة، التي تمثل قطاعا عريضا يتجاوز 300 ألف عامل وأسرهم، خسائر كبيرة.

وأضاف نقيب السينمائيين، في بيان له، أن على الجهات المختصة والحكومة والبرلمان التعامل مع العاملين في قطاع الفنون كقوى تسهم في دفع عجلة الاقتصاد، منوها بأن شركات الإنتاج تلتزم بسداد ما عليها للدولة، وأن أي منتج يدفع ما عليه قبل أن يبدأ في تصوير مشهد واحد، من سيارات الدفاع المدني، ومن ضرائب ورسوم، وحتى الكهرباء التي تُدار بمولدات في معظم أماكن التصوير. وأشار نقيب السينمائيين إلى أن تداعيات ما يحدث حاليا من منع التصوير وغلق دور العرض ستؤثر سلبا على صناعة السينما لسنوات قادمة، وأن وزارة الثقافة ونقابة الممثلين ونقابة الموسيقيين واتحاد النقابات جميعهم تضامنوا مع استثناء الدراما ودور العرض من تلك القرارات، لما تمثله من أضرار على الاقتصاد بصفة عامة. ونوّه نقيب السينمائيين بأن الخسائر التي مُنيت بها دور العرض خلال الفترة الوجيزة منذ اتخاذ قرارات الغلق تؤكد أنها ستكون لها عواقب وخيمة على تلك الصناعة بكل عناصرها وعمالها. وناشد نقيب السينمائيين رئيس مجلس الوزراء إعادة النظر في كيفية استثناء قطاعات منتجة وتدر عوائد على الدولة، وفي مقدمتها قطاعا الدراما والاستوديوهات ودور العرض، مشيرا إلى أن ما تحقق في شهر رمضان الماضي من إنتاج وعائد من 42 عملا دراميا وأكثر من ستة أفلام تُعرض في السينمات يؤكد أهمية تلك الصناعة للدولة. وفي الختام، أكد نقيب السينمائيين واتحاد النقابات الفنية أن ما تتمناه تلك القطاعات هو استمرار عجلة الإنتاج، التي لها آثارها في دعم الاقتصاد بما يتم من تسويق وتوزيع خارجي، وأن دور مصر الريادي لا بُد أن يستمر في كل المناحي، ومنها الفنون لما تمثله من قوة ناعمة. في سياق آخر، صرح رئيس الوزراء بأن السوق مستقر تماما ولا توجد أزمات في السلع الاستراتيجية، مؤكدا على استمرارية الإجراءات الحكومية لترشيد استهلاك الطاقة دون التأثير على الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن موارد النقد الأجنبي لم تتأثر بالحرب، وذلك بفضل السياسات النقدية المرنة التي تتبعها الحكومة. من جهة أخرى، أعلنت نقابة الإعلاميين رسميا منع ظهور الإعلامي أسامة حسني وإحالته للتحقيق. وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء عن مد ساعات عمل المحلات والمطاعم حتى الساعة 11 مساءً، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنشيط الاقتصاد وتسهيل الحياة اليومية للمواطنين. وفي شأن آخر، وردت تقارير عن استهداف القيادة المركزية الأمريكية لأكثر من 13 ألف هدف عسكري في إيران. وفي سياق اقتصادي، أفادت التقارير عن تراجع كبير في الطلب على العمالة الوافدة إلى دول الخليج، حيث انخفض بنسبة 60% منذ بداية الحرب، مع ملاحظة أن المملكة العربية السعودية تخالف هذا الاتجاه. وأخيرًا، شهدت محافظة الشرقية حادثة مؤلمة، حيث أقدم طبيب في فاقوس على إنهاء حياته شنقًا حزنًا على تدهور الحالة الصحية لوالدته. كما كشف ترامب عن سبب موافقته على وقف إطلاق النار مع إيران، موضحًا أن مسؤولين طلبوا منه وقف إرسال القوة التدميرية. في الختام، أكد رئيس الوزراء على استمرار جهود مصر للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف الحرب الدائرة





