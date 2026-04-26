تطورات إقليمية ومحلية: عودة عراقجي إلى باكستان، كشف عن أراضٍ غير مدرجة في مصر، وإفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين

أخبار متنوعة تتضمن عودة مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى باكستان بعد زيارة لسلطنة عمان، وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر عن أراضٍ غير مدرجة في مخزون شركة مصر الجديدة، وإفراج إسرائيل عن 15 أسيرا فلسطينيا من غزة في حالة صحية متردية.

عاد الدكتور علي عراقجي ، مساعد وزير الخارجية ال إيران ي للشؤون السياسية، إلى جمهورية باكستان الإسلامية بعد اختتام زيارة رسمية لسلطنة عمان . ناقش الدكتور عراقجي خلال زيارته مع المسؤولين ال عمان يين آخر التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما تناول اللقاءات سبل دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة، ومواجهة التحديات المشتركة. وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي الدبلوماسية الإيرانية لتعزيز الحوار والتفاهم مع دول المنطقة، وبناء علاقات قوية ومستدامة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. في سياق منفصل، كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية عن وجود أراضٍ مملوكة لشركة مصر الجديدة، تبلغ قيمتها الإجمالية 13 مليار جنيه مصري، لم يتم إدراجها ضمن المخزون الرسمي للشركة.

وأشار الجهاز إلى أن هذا الإغفال قد يؤدي إلى خسائر مالية محتملة للشركة، ويؤثر على دقة البيانات المالية. ووجه الجهاز المركزي للمحاسبات توصيات إلى إدارة شركة مصر الجديدة بضرورة إجراء جرد شامل للأراضي المملوكة لها، وتحديث المخزون الرسمي للشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه الأراضي في السجلات العقارية. كما أكد الجهاز على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية في إدارة أصول الشركة، وضمان حماية حقوق المساهمين.

ويأتي هذا الكشف في إطار الدور الرقابي للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يهدف إلى ضمان سلامة المال العام، وكفاءة استخدام الموارد، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة. وفي تطور مأساوي آخر، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، عن 15 أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (جنوب). وقد ظهر على الأسرى آثار الحرمان الشديد والمعاناة، حيث بدوا هزيلين ونحيلين، وظهرت على بعضهم آثار جروح وإصابات.

ويأتي هذا الإفراج ضمن سلسلة من الإفراجات المتقطعة التي تقوم بها إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، الذين يبلغ عددهم الآلاف، والذين اعتقلتهم خلال عامي الإبادة الجماعية في سجون ومعتقلات إسرائيلية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة والمعايير الإنسانية. وتتعرض هذه الأسرى داخل السجون لظروف قاسية، بما في ذلك التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، وهو مؤسسة غير حكومية، أن الأسرى المفرج عنهم في طريقهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح (وسط قطاع غزة) برفقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأكد شهود عيان أن الأسرى المفرج عنهم كانوا في حالة صحية سيئة للغاية، وأن أجسادهم بدت هزيلة ونحيلة، وظهرت على بعضهم آثار جروح. وتأتي عمليات الإفراج هذه في سياق صفقة تبادل أسرى أبرمتها حركة حماس مع إسرائيل بوساطة دولية في 13 أكتوبر 2025، أفرجت خلالها إسرائيل عن 1700 أسير فلسطيني.

وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بوساطة من مصر وقطر وتركيا ورعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لإنهاء الحرب التي استمرت عامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 172 ألف آخرين، وتدمير 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع. ويقبع في سجون إسرائيل حاليا أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم 350 طفلا و90 امرأة، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، وفقا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية





