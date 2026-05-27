تطورات متلاحقة في الملف الإيراني: نفي أمريكي للانسحاب وإسرائيل تعلن تدهور البرنامج النووي الإيراني وتعزيز قدراتها الجوية

تتناول هذه المقالة التطورات العاجلة في الملف الإيراني، حيث نفت الولايات المتحدة أنباء انسحاب قواتها من المنطقة التي نشرتها إيران، بينما أعلنت إسرائيل أن البرنامج النووي الإيراني تراجع سنوات وأن النظام الإيراني يواجه تصدعًا. كماغطت المقالة المفاوضات الجارية بينWASHINGTON وطهران، ومسودة مذكرة التفاهم الإيرانية، وشراء إسرائيل لطائرات تزود بالوقود الأمريكية وتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تواصل فيه العمليات العسكرية على جبهات متعددة.

صرحت إيران بأن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة ضمن تفاهمات مرتقبة، إلا أن البيت الأبيض نفى ذلك بسرعة ووصف ما نشرته وسائل الإعلام ال إيران ية بأنه محض افتراء.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير أن البرنامج النووي الإيراني قد تراجع سنوات إلى الخلف وأن نظام آية الله يواجه انهيارًا وغموضًا في مستقبله. وقد بدأت تساؤلات في الأوساط العبرية، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت، حول إمكانية اقتراب نهاية الحرب في ظل مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع إيران.

وفي سياق المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، أكد زامير اليوم الأربعاء أن معظم القدرات العسكرية الإيرانية قد دمرت وأن برنامجها النووي قد تراجع، مضيفًا أن بنية نظام آية الله الشرعية قد تصدعت بشكل ملحوظ ومستقبله يكتنفه الغموض. من جانبه، عبر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس عن تفاؤله بموافقة إيران على أي اتفاق يضمن عدم تطويرها أسلحة نووية، بينما طلبت بنغلاديش مساعدات من صندوق النقد الدولي بسبب الحرب مع إيران، وبلغ خلاف بين البنتاجون وإيلون ماسك مستوى يهدد العمليات الأمريكية ضد إيران.

وفي المقابل، نشر التلفزيون الإيراني الرسمي ما وصفه بتفاصيل مسودة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تتضمن، حسب الرواية الإيرانية، انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من المنطقة الإيرانية ورفع العقوبات وإعادة فتح الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها السابقة قبل الحرب خلال شهر واحد. كما أضاف أن طهران ستدير حركة الملاحة في المضيق بالتعاون مع سلطنة عُمان، وأن المسودة المقترحة ستعتمد بقرار من مجلس الأمن الدولي if تم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يومًا.

لكن البيت الأبيض رد سريعًا مؤكدًا أن تقارير وسائل الإعلام الإيرانية كاذبة وأن المذكرة محض افتراء، مشددًا على أنه لا ينبغي لأحد أن يصدق ما تنشره وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية. ومع ذلك، أكدت إيران أن جميع التفاصيل لم تحسم بعد وأن الإطار العام لم يضع بعد، وأنها لن تتخذ أي خطوة دون تحقق ملموس.

في تطور عسكري، هبطت طائرة تزود بالوقود أمريكية من طراز بوينغ KC-46 "جيديون" في قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية، وهي الأولى من ست طائرات اشترتها إسرائيل من الولايات المتحدة. وأوضح متحدث باسم جيش الاحتلال أن هذه الطائرات توسع نطاق العمليات وتمدد مدة تحليق الطائرات المقاتلة وتقدم قدرات نقل مبتكرة، معتبرًا أن اقتناءها يعزز تفوق القوات الجوية في الحروب متعددة الساحات. وع during مراسم الاستقبال، وصف زامير الطائرة بأنها باكورة إنتاج القوات الجوية المستقبلية وثمرة رؤية دؤوبة.

بدوره، قال قائد القوات الجوية الإسرائيلية اللواء عمر تيشلر إن طائرات التزود بالوقود أقلعت قبل نحو شهرين من قاعدة نيفاتيم باتجاه إيران، مؤكدًا أن النظام الإيراني الذي استهدف تدمير إسرائيل واجه قوة نارية غير متوقعة وعجز عن صدها. وأضاف تيشلر أن سلاح الجو الإسرائيلي يواصل عملياته في عدة جبهات، فهاجم حزب الله بقوة ودعم القوات البرية وحمى مستوطنات الشمال واغتال قادة حماس في غزة بشكل متكرر، مؤكدًا أن القوات الجوية على أهبة الاستعداد لأي تطور وفي أي ساحة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة إسرائيل البرنامج النووي الإيراني انسحاب القوات الأمريكية مذكرة التفاهم البنتاغون إيلون ماسك طائرات التزود بالوقود KC-46 إيال زامير دونالد ترامب مضيق هرمز يديعوت أحرونوت الحرب مع إيران

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

خبير أمني: تل أبيب تسعى لإفشال المفاوضات بين واشنطن وطهران شركة مياه الشرب في دمنهور تقدم خدمة سيارات للعملاء اثناء الاعطال في المياهخبر في Arabic about a security expert statement that Tel Aviv is working to disrupt talks between Washington and Iran, and a company's announcement of mobile water service during a water outage. The report is intended to inform and entertain readers.

Read more »

Washington conducts secret negotiations for new military bases in Greenland, US tells Israel: Israel sent Iron Dome systems to UAE during Iran warThe text discusses the secret negotiations between the US and Greenland for the establishment of new military bases, as well as the US informing Israel that Israel sent Iron Dome systems to the UAE during the Iran war. Additionally, the text mentions a shocking response from Iran and the reset of the relationship between Trump and the Arab League.

Read more »

Washington and Seoul hold extensive defense talks on military and security issues, including shifts in wartime command and submarine cooperationSouth Korea and the United States held extensive defense talks, discussing several sensitive military and security issues, including shifting wartime command and strengthening submarine cooperation. Defense officials from both sides discussed...

Read more »

اميركا تؤكد قرب ايران من امتلاك القدرات التقنية لصنع سلاح نووي.. انطلاق تهديدات عسكرية جديدةWashington alert of a few weeks' distance for Iran to reach a technical capacity of nuclear weapons amid regional tensions and failing political negotiations, while Iran boasts uranium enriched to 60%.

Read more »

ترامب يتوسط التأكيدات على التحذير من تايوان - ويردّ إمارات الخارجيةAmerican president says Washington's policy toward Taiwan has not changed, opposes any formal independence, questions military support in case of Chinese invasion, but maintains support for peace efforts.

Read more »

Pakistani proposal for Iran-led peace plan presented to Washington, Sisi criticizes Delta project details disclosureThe news text highlights the Pakistani proposal to submit an Iran-led peace plan to Washington and the criticisms of Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi regarding the disclosure of details related to the Delta megaproject.

Read more »